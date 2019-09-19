中共代理人草案有升級版 尤美女：不能假民主妨害民主

2019-09-19 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



台灣基進今舉行記者會，公佈《境外勢力影響透明法》草案，強調不針對中共代理人，反而能避免中國透過第三國對台灣進行攻擊。民進黨立委尤美女力挺此案，將負責蒐集連署，她說，此案是讓法務部啟動調查，證據蒐集過程，要求代理人先登記申報，如果資金真的從中國來，就是違法，雖說要保障言論自由部分，但也不能讓代理人假民主妨害民主。

基進黨的草案規定，法務部認為我國在境內活動之自然人、法人、非法人團體與境外勢力有關係，且意圖影響選舉、公投、政策行政與廢止、政黨運作、通訊傳播活動、等等應命其登記為境外勢力代理人；且代理人須在法務部通知次日之14日內完成登記，登記效力為三年；若未登記或是無正當理由規避妨礙或拒絕法務部調查，以及違反記錄保存義務，都應處以10萬以上50萬以下，並得按次連續懲罰。

草案規定涉及刑罰的部分，則是申報義務人提供虛偽不實資料，或其他方式使得登載不實，足以損害公眾或他人，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣50萬元以下罰金。

尤美女說，台灣必須防範中國透過各種代理人等迂迴管道、資金介入影響選舉或公投，此草案也非讓中國的政治活動登記後就變成合法，因為只要是違法，原先選罷法、政治獻金法都有相關規定，此草案能讓法務部在啟動調查，證據蒐集過程，就要求代理人先登記申報，一旦資金真的從中國來，就是違法，而保障言論自由部分，也不能假民主妨害民主。

台灣基進台北黨部新聞輿情主任林宥銘則說，三大特點包括將來自境外勢力的干預一視同仁，不針對中國代理人，也避免中國透過第三國對台灣進行攻擊；法案內容非常清楚定義代理關係與登記程序，沒有行政機關可以上下其手的空間；代理人的資訊揭露義務，且賦予法務部司法警察主動調查權。

台灣基進中常委何澄輝指出，立院其他中共代理人修法著重在禁止行為，但此草案重心是確保資訊的適正性，事前預防、事後懲處，應登記而未登記涉及行政罰，以及虛偽登載則會涉及刑事罰。