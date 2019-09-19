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孫大千：謝長廷 陳菊 蘇貞昌的「保證」 哪個做到?

2019-09-19 08:17聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

高雄市議會民進黨籍議員質疑韓國瑜將請長假投入選舉，媒體並追問高市府發言人能否保證市長不請假。韓國瑜幕僚、立委參選人孫大千今在臉書貼文表示，對一位擔任高雄市長的總統參選人來說，有什麼必要在這個時候隨著民進黨起舞，把話說死。謝長廷、陳菊、蘇貞昌的「保證」都跳票，台灣人民應該思考究竟是否要繼續支持一堆只會說漂亮話的虛偽政客。

孫大千表示，這是一個實話實說的年代，對一位擔任高雄市長的總統參選人來說，有什麼必要在這個時候隨著民進黨起舞，把話說死。

他說，謝長廷信誓旦旦的說要退出政壇，結果他現在不正好好的在擔任駐日代表嗎？陳菊一再重申不會北上接任高官，結果她現在不正在為蔡英文運籌帷幄，擔任總統府秘書長嗎？蘇貞昌在保安宮的神明面前宣示，不會再參選台北縣長，結果他不但背棄誓言，新北市長落選後，不是還升官擔任行政院院長嗎？

孫大千說，蔡英文在總統大選前不斷對台灣人民保證，當選之後「兩岸關係維持現狀」，結果台灣現在不但每年少掉了40萬大陸觀光客，連邦交國都少掉了六個，這又算是哪門子維持現狀呢？

孫大千表示，看看這些傳統政治人物們的保證和誓言，台灣人民應該思考的是，究竟要繼續支持一堆只會說漂亮話的虛偽政客，還是寧願接受一些明知會被罵，也要做一個忠於自己、說真話的人。

立委參選人孫大千表示，謝長廷、陳菊、蘇貞昌的「保證」都跳票，對一位擔任高雄市長的...
立委參選人孫大千表示，謝長廷、陳菊、蘇貞昌的「保證」都跳票，對一位擔任高雄市長的總統參選人來說，有什麼必要在這個時候隨著民進黨起舞，把話說死。圖片翻攝孫大千臉書。
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孫大千韓國瑜民進黨

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