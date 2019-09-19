獨派批小英 謝志偉斥：比共產黨還共產黨 你們瘋了嗎？

2019-09-19 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



獨派近日圍攻蔡英文，包括喜樂島推薦呂秀蓮角逐總統，獨派並稱小英幫國民黨作國民黨做不到的事情，駐德代表謝志偉今天忍不住挺身護主，在臉書貼文為小英辯護，但他竟以自身的駐德職務論證說，小英若是在作老k的事，會派他駐德嗎？

謝志偉說，獨派是良心事業無誤，既然敢稱「獨派」，那，說話多少就要有點良心！他表示，小英就職第一天開始就拒絕了矮化台灣主權的九二共識，至今始終如一，還逼出其「一中同表」的原型，而因此被中共和老K圍毆至今，也始終如一。結果，一票莫名其妙的「獨派」說她是綠皮藍骨的「蔡英九」，恨之入骨到不共戴天，有道理嗎？！

他說，連個「私煙案」都要硬栽在她身上！簡直比共產黨還共產黨！這叫仇恨，不叫獨派。連李筱峰老師如此苦口婆心，也要被酸，被質疑！這不是獨派，更不是台派，這是「頭殼派」！

他表示，這些「獨派」一天到晚說，小英「三年來很不好或什麼都沒作！」這些，見仁見智，他不予置評。但說她幫國民黨作國民黨作不到的事、又説她轉型正義什麼也沒作、黨產一毛錢也沒要回、一點也沒反共等等，看到睜眼說瞎話到令人髪指的地步，實在難以接受！

他還貼出一些照片，說蔡英文派出去的外交官到處譲世界看到「TAIWAN」！小英政府的外貿恊會在國外到處讓世界看到「TAIWAN」！台灣企業界、產業界出國參展到處讓世界看到「TAIWAN」！政府民間聯手在國際上讓「Taiwan」發光發亮！

他說，但就只有這些所謂鐵桿獨派看不到！他在國外碰到的十個台灣年輕人，有十個只挺小英，為什麼？因為他們知道、看到、感受到小英的努力和成果！這些鐵桿獨派不是個個都有國際觀嗎？然後他們從不跟年輕人交談嗎？請問，最近三個月，他們有幾天在關心真正台派的人真正該關心的事？然後還和老K、小黃一起嘲笑我們的「芒果乾」！

他表示，譲「Taiwan 」在世界各地露出、發光，這些也不是最近才如此，也不是只有他才這麼做，從2016年520開始，小英政府就在讓「TAIWAN」在世界各地發亮發光，只是並非每次大家都看得到。

謝志偉說，當然，人有失手，馬有失蹄，吃燒餅沒有不掉芝麻粒的，這三年總是會有些不能盡如人意之處，但是指稱小英是民進黨總統在作國民黨的事等等，這是欲加之罪，何患無辭！我只看到對小英個人的「深仇大恨」，看不到對聯共制台的老k之「同仇敵愾」，實在令人搖頭嘆息！他不得不問：你們瘋了嗎？

他說，小英若是在作老k的事，請問老k會派他駐德嗎？請問我們政府單位在國外活動會到處看得到斗大的「TAIWAN」嗎？台灣人，讓我們大歩向前走！他們不轉心，我們就不回頭！

他說，獨派學者李筱峰批評起小英也不曾手軟，但我看到那些「獨派」對他的苦口婆心地回應、解說如此無情、無理，實在不忍！悶在心裡好一陣子的話，全湧了上來，再想到史明、蔡丁貴、王獻極等真正老獨派也免不了被這些人消遣，甚至謾罵。。。乃有此貼。