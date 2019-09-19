親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
921地震20周年
齊柏林921叮嚀
政治
軍事
綜合
UDN20週年
防火英雄在我家

彭啟明：熱低今有機會成颱 周五、六外圍影響台灣

退黨後又被喚回家…除了郭台銘 還有當年這位聖人

獨派批小英 謝志偉斥：比共產黨還共產黨 你們瘋了嗎？

2019-09-19 08:10聯合報 記者黃國樑╱即時報導

獨派近日圍攻蔡英文，包括喜樂島推薦呂秀蓮角逐總統，獨派並稱小英幫國民黨作國民黨做不到的事情，駐德代表謝志偉今天忍不住挺身護主，在臉書貼文為小英辯護，但他竟以自身的駐德職務論證說，小英若是在作老k的事，會派他駐德嗎？

謝志偉說，獨派是良心事業無誤，既然敢稱「獨派」，那，說話多少就要有點良心！他表示，小英就職第一天開始就拒絕了矮化台灣主權的九二共識，至今始終如一，還逼出其「一中同表」的原型，而因此被中共和老K圍毆至今，也始終如一。結果，一票莫名其妙的「獨派」說她是綠皮藍骨的「蔡英九」，恨之入骨到不共戴天，有道理嗎？！

他說，連個「私煙案」都要硬栽在她身上！簡直比共產黨還共產黨！這叫仇恨，不叫獨派。連李筱峰老師如此苦口婆心，也要被酸，被質疑！這不是獨派，更不是台派，這是「頭殼派」！

他表示，這些「獨派」一天到晚說，小英「三年來很不好或什麼都沒作！」這些，見仁見智，他不予置評。但說她幫國民黨作國民黨作不到的事、又説她轉型正義什麼也沒作、黨產一毛錢也沒要回、一點也沒反共等等，看到睜眼說瞎話到令人髪指的地步，實在難以接受！

他還貼出一些照片，說蔡英文派出去的外交官到處譲世界看到「TAIWAN」！小英政府的外貿恊會在國外到處讓世界看到「TAIWAN」！台灣企業界、產業界出國參展到處讓世界看到「TAIWAN」！政府民間聯手在國際上讓「Taiwan」發光發亮！

他說，但就只有這些所謂鐵桿獨派看不到！他在國外碰到的十個台灣年輕人，有十個只挺小英，為什麼？因為他們知道、看到、感受到小英的努力和成果！這些鐵桿獨派不是個個都有國際觀嗎？然後他們從不跟年輕人交談嗎？請問，最近三個月，他們有幾天在關心真正台派的人真正該關心的事？然後還和老K、小黃一起嘲笑我們的「芒果乾」！

他表示，譲「Taiwan 」在世界各地露出、發光，這些也不是最近才如此，也不是只有他才這麼做，從2016年520開始，小英政府就在讓「TAIWAN」在世界各地發亮發光，只是並非每次大家都看得到。

謝志偉說，當然，人有失手，馬有失蹄，吃燒餅沒有不掉芝麻粒的，這三年總是會有些不能盡如人意之處，但是指稱小英是民進黨總統在作國民黨的事等等，這是欲加之罪，何患無辭！我只看到對小英個人的「深仇大恨」，看不到對聯共制台的老k之「同仇敵愾」，實在令人搖頭嘆息！他不得不問：你們瘋了嗎？

他說，小英若是在作老k的事，請問老k會派他駐德嗎？請問我們政府單位在國外活動會到處看得到斗大的「TAIWAN」嗎？台灣人，讓我們大歩向前走！他們不轉心，我們就不回頭！

他說，獨派學者李筱峰批評起小英也不曾手軟，但我看到那些「獨派」對他的苦口婆心地回應、解說如此無情、無理，實在不忍！悶在心裡好一陣子的話，全湧了上來，再想到史明、蔡丁貴、王獻極等真正老獨派也免不了被這些人消遣，甚至謾罵。。。乃有此貼。

國民黨謝志偉共產黨

相關新聞

老農津貼選前喊加碼！綠委施壓政院 藍批欺騙農民

2019-09-19 00:23

扁：選舉支票不是賄選犯罪 未必是票房保證

2019-09-19 00:03

孫大千：謝長廷 陳菊 蘇貞昌的「保證」 哪個做到?

2019-09-19 08:17

美亞太助卿聽證 議員關切台索斷交

2019-09-19 02:17

時力未溝通就徵召黃國昌選總統 蕭新晟：恐釀退黨潮

2019-09-19 00:34

台索斷交 白宮：反對北京破壞台海和平

2019-09-19 00:18

新黨提政見：遷都中台灣 打造五大都會圈

2019-09-19 00:15

老農津貼調整／專家批買票 勞團認詭異

2019-09-19 00:14

大港開唱喊停 議員質疑避採購法

2019-09-18 23:53

李豔秋：藍營韓、郭大戰 正義的最後防線卻綠化嚴重

2019-09-18 22:57

選總統拿親民黨門票？柯文哲：民進黨又開始緊張2個月

2019-09-18 22:50

柯稱頭腦清楚 阿扁今公布「身心障礙證明重新鑑定」

2019-09-18 22:15

農委會副主委率農訪團抵美 拜會白宮、國務院官員

2019-09-18 21:39

路一直都在 王金平：腳踏實地拚國政

2019-09-18 20:55

蔡英文：真誠的朋友 不做華而不實承諾及亂開空頭支票

2019-09-18 19:40

高潞不滿遭立院註銷資格 聲請停止執行遭駁

2019-09-18 18:46

三位監委申請自動調查 宣布將調查石木欽

2019-09-18 18:44

南太平洋5友邦這2國最穩 卻不是因為台灣

2019-09-18 17:49

索國斷交檢討外交 智庫籲兩岸友善

2019-09-18 16:21

與台灣斷交 索羅門群島被我外交部官網「滅國」

2019-09-18 16:06

台灣是索國第4大援助國 2011至2017年約33億元

2019-09-18 15:24

中國展臂迎所羅門 台灣批北京干預選舉

2019-09-18 13:34

藍軍反對大港開唱來台南 綠營：難怪離年輕人越來越遠

2019-09-18 12:19

索羅門政府不說明為何棄台投中 索國媒體不滿

2019-09-18 11:38

徵糧草啦！ 民眾黨政治獻金專戶開通 即日起開放捐款

2019-09-18 11:28

韓出訪、外交部不幫忙？ 柯文哲：沒妨礙你就是最大幫忙了

2019-09-18 11:16

外交部：誠摯感謝友邦致函 支持我參與聯合國

2019-09-18 11:02

國安人員「偷吃」遭直擊？ 國安局：他單身未違軍風紀

2019-09-18 10:42

外交部出訪要點卡韓？ 鄭文燦：政治人物一體適用

2019-09-18 10:22

總統隨扈偷吃性治療師？ 總統府：報導錯誤

2019-09-18 08:13

鄭文燦批中國巨蟒窒息台灣 孫大千：蔡英文的路線才是

2019-09-18 08:12

索羅門斷交之後 還堅挺的十六個邦交國長這樣

2019-09-18 08:00

台索斷交 美白宮官員：反對北京破壞台海和平穩定

2019-09-18 06:26

2020總統大選10大啟示 呂秋遠：媽祖托夢別當真

2019-09-18 02:43

台索斷交 美國務院：失望北京持續改變兩岸現狀

2019-09-18 02:42

列台民黨不分區立委？ 陳志銘證實：確實被徵詢

2019-09-15 10:58

影／穿背心幫郭連署50萬份？ 柯文哲：我連署一份就好

2019-09-13 09:21

談國民黨前兩次北市長選舉 韓國瑜：永遠的後悔

2019-09-11 02:00

韓國瑜9月14日訪台中 鐵人行程12小時跑18家宮廟

2019-09-09 13:55
看更多

熱門文章

郭董退選後民調 蔡韓爭霸：桃竹苗地區差距最小

2019-09-18 10:35

郭台銘曾找趙少康操盤 傳趙開出兩條件難倒郭

2019-09-18 12:02

「愛與包容」不是口號！鋼鐵韓粉默行公益 真身竟是超級大明星

2019-09-18 09:00

呂秀蓮反擊管碧玲 民進黨有無對不起台灣？

2019-09-18 12:32

【完整提名名單】2020立委選舉 看國民黨、民進黨各選區對決戰將

2019-09-18 16:24

海巡署「放大絕」 裝備開箱搬出巡防艦呈現豪華視角

2019-09-18 15:34

李豔秋：藍營韓、郭大戰 正義的最後防線卻綠化嚴重

2019-09-18 22:57

女韓粉轉發陳菊貪汙謠言 挨告後求饒：大人有大量

2019-09-18 09:25

郭台銘柯文哲一日消風？ 他指蔡壁如宛如「柔性政變」

2019-09-18 11:42

反制817公報！雷根備忘錄：對台軍售 維持兩岸兵力均勢

2019-09-18 12:35

國軍也趕潮流 狙擊兵開箱好威

2019-09-18 20:53

不選最大嗎？他點出蔡英文、韓國瑜輸贏關鍵在這兩粉

2019-09-18 10:43

白宮機密文件解密 披露美持續售台武器關鍵

2019-09-18 10:18

呂秀蓮PK蔡英文！這網路投票印證阿扁分析「呂可讓蔡落選」

2019-09-18 16:39

郭台銘不選總統 老虎軍團：絕不投草包！

2019-09-18 14:48

握20萬份連署書但不連署 王金平：尊重國民黨

2019-09-18 14:05

整理20機砲彈藥爆炸 金門3國軍炸傷四肢

2019-09-18 20:06

國安人員「偷吃」遭直擊？ 國安局：他單身未違軍風紀

2019-09-18 10:42

逆轉發生？黃暐瀚：小英勝率降低 韓國瑜有機會提升

2019-09-18 10:53

韓國瑜保證不請長假？ 王淺秋回「你保證不離婚嗎？」惹議

2019-09-18 15:57

31名大老聯合聲明惹怒郭台銘 柯文哲爆：15個曾勸進他

2019-09-18 22:17

再批蔡英文 呂秀蓮：現在這個民進黨不一樣了

2019-09-18 12:42

柯文哲昨天沒有要登記？ 虧雞還原：兩人說好一起登記

2019-09-18 12:15

蔡總統騙走小孩說 陳水扁：對高雄選民大羞辱

2019-09-18 08:57

與台灣斷交 索羅門群島被我外交部官網「滅國」

2019-09-18 16:06

柯稱頭腦清楚 阿扁今公布「身心障礙證明重新鑑定」

2019-09-18 22:15

郁慕明：韓粉不必擔心 我們是去打蔡英文的

2019-09-19 00:15

向蔡宣戰！時力草擬總統提名辦法 優先考量徵召黃國昌

2019-09-18 20:53

【即時短評】政治門外漢、流浪漢都難解的三道題

2019-09-18 11:31

接受親民黨的門票？郭幕僚：事情就到此為止

2019-09-18 14:24

韓出訪、外交部不幫忙？ 柯文哲：沒妨礙你就是最大幫忙了

2019-09-18 11:16

屏東傘訓聖地大武營區 遷駐時程確定了

2019-09-18 10:42

赴中選會要柯文哲選總統？ 柯媽：要他先登記再考慮

2019-09-18 13:52

藍營喚回郭台銘 洪秀柱：別風涼話就要挽回

2019-09-18 12:17

南太平洋5友邦這2國最穩 卻不是因為台灣

2019-09-18 17:49

苦等郭大人息怒 胡幼偉：恐怕這才是韓民調下降主因

2019-09-18 17:46

韓郭會？ 郭台銘給軟釘：不想耽誤韓國瑜選舉時間

2019-09-18 14:26

柯媽要柯文哲選總統？ 柯P：我媽代表台灣知識份子焦慮

2019-09-18 10:55

影／朱洪放下「換柱」風波 外界要郭台銘、韓國瑜借鏡

2019-09-18 11:57

賴品妤參選致詞後鞠躬 頭撞麥克風、髮成蟑螂鬚

2019-09-18 20:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top