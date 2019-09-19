美亞太助卿聽證 議員關切台索斷交

2019-09-19 02:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國務院亞太助卿史達偉。華盛頓記者張加／攝影 分享 facebook 美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）18日出席參議院外委會聽證會，多位議員關切索羅門群島決定與台灣斷交，並提及「台北法案」（TAIPEI Act）；史達偉表示，他支持「台北法案」的概念，這符合台灣關係法與「六項保證」。

此外，史達偉指出，台索斷交是個不幸的消息，這是北京逐步壓縮台灣國際空間的策略一部分；他重申，美方仍會信守台灣關係法。

面對參議員梅南德茲（Robert Menendez）提出，美台關係受台灣關係法保障，不能被當作籌碼；史達偉說，他可以確認此事，今年售台達100億美元防禦武器說明一切，表明美方承諾確保台灣能以對等立場，而非弱者的立場，面對中方並與其談判。

參議員賈德納（Cory Garnder）在聽證會表示，他提出「台北法案」要求政府支持台灣維護外交盟友，並詢問史達偉，政府採取哪些措施防止台灣失去外交支持？史達偉回應，他完全支持「台北法案」的概念，這符合台灣關係法與「六項保證」，防止台灣國際空間遭壓縮。

但當賈德納追問，政府是否支持「台北法案」，史達偉稱之後再詳細回覆議員，並說「在這個問題上，我無法替上司發言。」

賈德納會後受訪表示，重要的是美國要有一項如何確保台灣外交機會的策略；現在香港發生的事，中國鎮壓自由的行動，對於台灣的未來而言，是令人擔憂的跡象，這就是美國須盡快採取行動，通過「台北法案」的原因。

賈德納與跨黨派參議員聯合提出「台北法案」，表達美國支持台灣維繫全球邦交，並授權行政部門可採取降級外交關係或減少外援等措施，防止相關國家做出對台灣不利的行動。