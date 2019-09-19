新黨提政見：遷都中台灣 打造五大都會圈

2019-09-19 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



新黨派出電視財經節目主持人楊世光參選總統，18日提出第一波新政見，主張遷都台中，並且重新以生活圈觀念劃定行政區，打造台灣西部五大都會圈。黨主席郁慕明表示，將持續發表政策主張，爭取更多選民在立委選舉的政黨票支持。

楊世光強調，以往國民黨立委人數雖多，但往往過度「禮讓」，不是擅長議會鬥爭的民進黨立委的對手。如果新黨能有三人以上進入立院，成立黨團，就可發揮刺激的「鯰魚效應」，讓整個藍營的戰力都加成。

楊世光說，新黨在內政方面的第一項政見，就是均衡區域、城鄉發展，並且導入「智能都市」概念。目前的情況是，台北同時作為台灣的政治與經濟中心，其實城市已經負荷過度，也不利於各地方的均衡發展。因此新黨主張遷都台中，將總統府與各院、部會遷往中部，成為新的政治中心。台北與高雄，則分別擔負金融服務與製造業的重鎮，和台中成為「一軸兩點」的關係。