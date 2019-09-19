扁：選舉支票不是賄選犯罪 未必是票房保證

前總統陳水扁在臉書表示，選舉支票是競選政見，屬言論自由，不是政策買票的賄選犯罪。圖／翻攝陳水扁臉書 分享 facebook

每到選舉，候選人總是提出很多政見，更多人開出「選舉支票」。前總統陳水扁今天在臉書表示，選舉支票是競選政見，屬言論自由，不是政策買票的賄選犯罪。不過，他也舉例1993年當時民進黨主席許信良提出縣市長選舉的共同政見，即「老人年金5000元」，但選舉結果民進黨縣市長只剩6縣市，許信良還下台負起敗選責任，「選舉支票大方送，未必是票房保證。」

陳水扁今天的臉書內容如下：

「人民最大，選舉萬歲。只有民主選舉期間，人民才是頭家，從總統候選人以降，每一個公職候選人都要跟選民哈腰低頭抱拳懇託。選民的需求不管有無道理，候選人幾乎照單全收。候選人也會丢出舖橋造路、利益眾生的競選政見爭取支持，有人說是選舉支票，有人說是政策買票！？

1993年民進黨主席許信良提出當年縣市長選舉的共同政見-『老人年金5000元』，造成轟動，蔚為風潮。許信良相信許姓國師的預言，選戰大利多可以讓民進黨在縣市長拿到過半的12個席次，後來更加碼到贏17席，選舉結果只剩6席。許主席還下台負起敗選責任。選舉支票大方送，未必是票房保證。也讓張俊宏理論大師提出的「地方包圍中央』，晚了4年才獲得實現。由於中央政府不買單，當選的縣市長，有人不敢編列老人年金預算，有人發了4個月，有人打折發放長一點的時間。

2003年花蓮縣長補選引發的『頭目津貼5000元』所謂賄選案，承辦檢察官李子春以『政策賄選』起訴當時民進黨花蓮縣長候選人、時任凱達格蘭學校副校長游盈隆；但起訴書未經檢察長審核，即以雙掛號郵寄給花蓮地院，造成莫大爭議！李子春並破天荒傳喚正在競選連任的國家元首阿扁總統到庭作證，均創下我國司法史上的首例；將『競選政見』視為『政策賄選』，也引發爭議。

花蓮地院歷經十一個月審理，判決游盈隆無罪，認為依罷免法對於候選人的政見限制，只有煽惑他人犯內亂罪或外患罪、以暴動破壞社會秩序，或其他刑事法律規定之罪，否則都應受到憲法對言論自由及參政權的保障。姑不論花蓮縣吉安鄉2002年發過『頭目津貼』1000元，法官認定頭目津貼政見是否亂開競選支票，應由選民決定，否則僅以政見內容涉及少數群眾或團體的利益，即被認為政策買票，那麼候選人即不敢為他們謀福利。

從此不再有類似競選政見、選舉支票被認定為政策買票，涉及賄選的案例。

『一邊一國行動黨』主張『增加投資台灣，創造就業機會，拉近城鄉距離，縮短貧富差距』。政府應全力拼好經濟，把餅做大讓年輕人有希望，而不是計較小確幸。除老農津貼應提高到10000元；全面檢討一例一休，落實『週休二日，勞資協商』外，老人年金加碼到6000元，住院照顧的看護費用也應由政府補助。同時調降菸價減輕中下階層的稅負負擔。本勞與外勞的基本工資更應脫鉤，本勞含派遣工基本工資才能逐年提高到30000元。」