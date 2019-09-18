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選總統拿親民黨門票？柯文哲：民進黨又開始緊張2個月

2019-09-18 22:50聯合報 記者楊正海╱即時報導

鴻海創辦人郭台銘退選，外界關注台北市長柯文哲是否與親民黨合作拿總統參選門票，台北市長柯文哲接受台視新聞《翻轉台灣2020》專訪時說，這個是彗星撞地球的項目之一，但柯也強調，會去見親民黨主席宋楚瑜。

專訪時，主持人問柯，是否會突然拿到親民黨的門票就出來選，柯文哲說，這個是彗星撞地球的項目之一，主持人問說，機率雖然很低，但是還是有發生？柯文哲笑說，6000萬年才一次。柯文哲也說，他也是原子彈。 主持人問柯，如果真的拿到親民黨門票，又是一顆原子彈？柯文哲說，這樣民進黨又開始緊張2個月，但也不錯，這樣至少民進黨2個月就不會亂罵他。

至於是否有和宋楚瑜聯絡，柯文哲說，沒有，他會去見宋，他本來有安排要去見宋，「但也不曉得要跟我講什麼」但他會找個時間去見他。

柯文哲被問到，如果宋楚瑜要找柯去當接班人？柯說，他聽起來是怪怪的，因為政黨理念不同。對於「親民黨提名民眾黨的主席」，柯文哲說，Republic of Casino賭博共和國，主持人問說，不排除這個可能性？柯文哲說，他這樣講，他們民進黨香檳又收起來了，改喝紅酒。柯說完又自言自語「不要開玩笑」。

台北市長柯文哲接受台視新聞《翻轉台灣2020》專訪。記者楊正海/翻攝
台北市長柯文哲接受台視新聞《翻轉台灣2020》專訪。記者楊正海/翻攝
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柯文哲親民黨民進黨

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