柯稱頭腦清楚 阿扁今公布「身心障礙證明重新鑑定」

2019-09-18 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



保外就醫的前總統陳水扁動作頻頻，不僅精闢分析2020總統大選、在908台灣國餐會公開上台演講，還宣布他將在9月28開學的凱達格蘭學校親自授課，遭質疑違反保外就醫紅線。台北市長柯文哲上午表示，「阿扁雖然病了，但講到選舉頭腦都會變得很清楚，而且講得頭頭是道」。