農委會副主委率農訪團抵美 拜會白宮、國務院官員

2019-09-18 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國務院經濟暨商務事務局18日推文指出，國務院經濟暨商務事務局副助卿米德偉會見台灣農產品貿易赴美友好訪問團，進一步加強美台貿易，美方對於台灣有意購買逾30億美元的穀物與肉品表示歡迎；推文並發布米德偉與我農委會副主委陳駿季的合照。