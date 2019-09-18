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農委會副主委率農訪團抵美 拜會白宮、國務院官員

2019-09-18 21:39聯合報 記者張加╱即時報導

美國國務院經濟暨商務事務局18日推文指出，國務院經濟暨商務事務局副助卿米德偉會見台灣農產品貿易赴美友好訪問團，進一步加強美台貿易，美方對於台灣有意購買逾30億美元的穀物與肉品表示歡迎；推文並發布米德偉與我農委會副主委陳駿季的合照。

美國國務院東亞局轉推這則推文；我駐美代表處也透過臉書發文表示，陳駿季率領農訪團，拜會白宮官員，並與米德偉（David Meale）及亞太局官員就台美農業議題充分交換意見；雙方都希望可以進一步強化農業合作，並持續推升台美經貿關係。

美國國務院經濟暨商務事務局副助卿米德偉會見由我農委會副主委陳駿季率領的台灣農產品...
美國國務院經濟暨商務事務局副助卿米德偉會見由我農委會副主委陳駿季率領的台灣農產品貿易赴美友好訪問團。圖／取自國務院經濟暨商務事務局推特
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