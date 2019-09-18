路一直都在 王金平：腳踏實地拚國政

2019-09-18 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



日本台灣交流協會代表沼田幹夫今上午在立法院拜會立法院前院長王金平，雙方針對台灣與日本的各項問題進行交流。王金平說，或許台灣與其他國家的官方往來受到很多現實因素的限制，但為了台灣的生存，他願不分彼此地成為外交資源的一部分，成為爭取國際支持的橋樑。

王金平指出，由於台灣公投反對核災地區食品輸入，這是全體公民的共識，因此台日經濟夥伴協議沒辦法簽署、核災食品無法解禁送到台灣。他們當然要尊重民意，等待公投時效過後，政府再重新處理，希望未來能有科學依據運作來做解決，讓雙方的經濟夥伴協議能夠順利簽署，這對兩國的經濟、投資及貿易都有非常正面的幫助。

王金平說，除此之外，目前台灣與日本不論在經貿往來、觀光或是漁業協議的落實，都取得不錯的成果，尤其漁業協議進一步促進台日漁業合作及雙方關係的深化，維護了東海的和平穩定。其他像是教育、文化等方面也都有前所未有的進展，這全要感謝沼田幹夫的居中斡旋與努力。