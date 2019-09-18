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蔡英文：真誠的朋友 不做華而不實承諾及亂開空頭支票

2019-09-18 19:40聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統透過臉書回應索羅門群島與我斷交後，世界各國聲援我國的近況。照片翻攝自總...
蔡英文總統透過臉書回應索羅門群島與我斷交後，世界各國聲援我國的近況。照片翻攝自總統臉書。
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蔡英文總統稍早透過臉書表示，儘管中國不斷打壓，但台灣真誠對待朋友、積極參與國際的決心，絕對不會改變。「真誠的朋友，不會做華而不實的承諾，也不會亂開空頭支票。我們很清楚台灣的優點，更會繼續和全球的夥伴合作，一起讓世界更好。」

趕在聯合國大會舉行前夕，索羅門群島宣布與中華民國斷交，我國也隨即宣布與索羅門群島斷交。

蔡英文說，儘管中國不斷打壓，但台灣真誠對待朋友、積極參與國際的決心，絕對不會改變，也因為政府的決心和努力，這兩天，有許多國際友人挺身而出，為台灣發聲。

蔡總統說，她昨天出席「中美洲獨立198週年紀念酒會」，友邦尼加拉瓜達比亞大使說，台灣並不孤單，我們會跟台灣站在一起。在聯合國大會開議第一天，11位友邦駐聯合國代表相約前往聯合國秘書長辦公室，遞交聯名信函，強調台灣擁有活躍的民主，呼籲聯合國接納台灣參與。

此外，美國47位聯邦眾議員聯名致函司法部長和國務卿，強調台灣對國際犯罪防治可以做出具體貢獻，呼籲行政部門支持台灣參與「國際刑警組織」。蔡英文說，真誠的朋友，不會做華而不實的承諾，也不會亂開空頭支票。「我們很清楚台灣的優點，更會繼續和全球的夥伴合作，一起讓世界更好。」

蔡英文斷交索羅門

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