南太平洋5友邦這2國最穩 卻不是因為台灣

2019-09-18 17:49 聯合報 記者張佑生╱即時報導



美軍在馬紹爾群島西北埃內塔韋克環礁進行多次核子試爆,圖右上角潟湖是1956年試爆留下的痕跡。美聯社 分享 facebook 台灣剩下的16個邦交國中有5個在南太平洋,專家認為馬紹爾群島以及帛琉因為跟美國關係密切,不太可能跟台灣說斷交就斷交。到底這兩國跟美國有何種關係?

先說馬紹爾,第二次世界大戰末期,美國於1945年佔領馬紹爾並於1947年由聯合國授權託管。1979年5月1日馬紹爾自治國會通過自治憲法並成立馬紹爾自治政府而實質獨立並選舉大酋長阿瑪達卡布亞(Amata Kabua)為執政委員會主席。

中華民國外交部官網記載,1986年10月21日正式宣告獨立並定國名為馬紹爾群島共和國(The Republic of the Marshall Islands),並與美國簽訂自由聯合協定 (Compact of Free Association),國防由美國負責,而且使用美元為官方貨幣。

帛琉亦處西太平洋交通要衢上,握菲律賓與關島間之太平洋主要航線,經關島有航線至日本、亞洲各城市及美國西海岸;對美國而言,帛琉乃重要之戰略島嶼。第二次世界大戰由盟軍攻佔,戰後於1947年由聯合國授權美國託管,1981年獲准成立自治政府,稱為「帛琉共和國」,嗣於1994年10月1日正式獨立,也是以美元為官方貨幣。