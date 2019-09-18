台索斷交 高思博：小英政府讓台灣太屈辱

2019-09-18 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



韓國瑜國政顧問高思博表示，台灣與索羅門斷交，並非突然，之前已有許多徵兆，但小英政府在處理過程中，卻讓台灣承受屈辱，不管明年大家會選出什麼樣的總統，都要思考會把台灣帶到哪裡。

高思博今天在臉書直播節目中指出，昨天台灣發生兩件大事，一是郭台銘確定不選總統，一是台索斷交，雖然是兩件不同的事件，但本質都已影響到台灣的發展。

高思博指出，郭董退選對藍營而言，可說是放下心頭的大石頭，準確一點地講是藍營團結的開始，因過去這段時間裡，郭粉和韓粉陣營彼此在話語上的衝突不少，幸好未到不能修復的程度，應設法彌平；而更重要的團結方向則是郭董所提的政見包含養育、長照、青年出路及外交作為等，國民黨若能充分重視和採納，才有真正的團結。

至於台、索斷交對台灣艱困的外交處境來說，高思博認為原本並非奇特的事件，然而政府在處理過程卻出現空前未見的屈辱場面，則頗為令人不解。

此次斷交其實已醞釀多時，兩國在檯面上的互動多次，國人皆知，索國外交部長在斷交一週前來台但總理卻批評台灣對索國無用，然後傳出大使遭抨擊干預內政被驅逐、我國外交部次長還攜帶新金援方案於斷交當天造訪遭拒，顯然政府沒有掌握真正的狀況，讓外交人員飽受屈辱，否則雙方人員無須再訪，索性提前斷交。