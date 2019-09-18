與台灣斷交 索羅門群島被我外交部官網「滅國」

2019-09-18 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



外交部亞太地區國家。圖／取自外交部官網 分享 facebook 南太平洋島國索羅門群島16日宣布與中華民國斷交，結果在中華民國外交部的官網上，18日已遍尋不到索羅門群島的蹤跡，該國可說是在台灣外交部官網被「滅國」了。

外交部官網將世界各國按照地理位置區分國家與地區，包括亞太、亞西、歐洲、北美、拉丁美洲及加勒比海地區，按照國名英文字母順序排列，18日下午搜尋亞太地區的結果，南太平洋島國都在裡面，S開頭的南韓、薩摩亞、新加坡、斯里蘭卡都還在，唯獨應該位在新加坡和斯里蘭卡之間的索羅門群島，人間蒸發。

而且站內搜尋「索羅門」有1,830項結果，但是點進去都變成外交部的「最新消息」頁面。