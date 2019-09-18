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索國斷交檢討外交 智庫籲兩岸友善

2019-09-18 16:21台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

國政會外交國防組召集人林郁方（右），偕同前外長歐鴻鍊一同評論索國斷交。（phot...
國政會外交國防組召集人林郁方（右），偕同前外長歐鴻鍊一同評論索國斷交。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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頻頻被斷交、中華民國該如何自處？國民黨智庫認為兩岸友善才是留住邦交國的關鍵。索羅門群島是太平洋戰略要地，但在美澳壓力下仍決定與我斷交，說明美國、澳洲對太平洋我邦交國影響力下降，但因搶邦交國價碼逐層升高，不易發生中共放話讓我「零邦交」情形。

國政研究會17日召開座談，對索國斷交分析解方並回應媒體提問。外交及國防組召集人林郁方認為，府發言人不應使用「渣男」等粗魯字眼咒罵中國，缺乏智慧的斷交部長也應知所進退。蔡英文總統雖難放棄獨派論述，仍應尋求與中共領導人對話，「不必擁抱，只須伸出友善的手」林郁方說。

前外交部長歐鴻鍊則表示，我國雖有一百多個免簽國，但仍須靠邦交國在聯合國發聲，否則若中華民國沒人承認，別的名義更難被國際接受，連旅行證件的效用都有問題。如今，我方對大陸貿易順差700多億，拿掉中國大陸、我貿易逆差竟達200多億，經濟上是嚴重打擊，改善兩岸關係對我國外交、經濟都有益處。

前外交部長歐鴻鍊認為美國影響力下降，改善兩岸關係才是外交解方。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

外長應知所進退

林郁方強調，斷交完的態度很重要，蔡英文應該要檢討、要反省、而且要改變，觀察蔡總統斷交的反應，看不出有什麼檢討或想要做改變，只說遺憾跟譴責中共，變成一個範本在跳針，無法有積極進攻的作為。林說，「這樣的外交是一條死路，這條路很漫長、很黑暗、很難看到光明。」

「輸沒關係、要去想怎樣贏回來」林郁方說，蔡英文當國家元首，人民對外交很悲觀，兩岸關係一塌糊塗，軍事國防只能買更多的武器。蔡說外長下台跟這件事沒關係，但3年4個月斷了6個國家，林說，「外交部長變成斷交部長，我們已經不需要外交部長。不准外交部長辭職的總統也很荒唐。」

美澳影響力下降

歐鴻鍊分析，索羅門群島人口約60萬人，是南太平洋最大的邦交國，其他多半只有幾萬人，人口上千萬的只有瓜地馬拉。馬總統外交預算每年下修，省下的錢投入國內建設；蔡上台後每年倍數增加，是邦交國最樂意看到的情景，兩岸鬥得愈兇、敲詐勒索的空間就更大。

「邦交國都非常了解我們的外交困境，所以未來的敲詐勒索是不會停止的」歐說。非洲只剩下1個邦交國，我國對非洲的邦交預算卻超過10億。以往邦交國的敲詐勒索還是在私底下進行，這次索羅門群島不但一再透過媒體放話，還說給我們一個禮拜思考，非常過分，會給其他邦交國很壞的示範。

索羅門群島跟北京建交，說明澳洲跟美國的影響力下滑，我國也要覺悟，依賴美國救我們的想法不切實際。外交持續惡化有沒有解方呢？有！歐說：「就是改善兩岸關係，這一帖解方保證有效，要看蔡英文總統是否面對現實，調整她的兩岸政策。」

中共怕外交休兵

林郁方說，外交部慢慢變成民進黨的黨營事業，就像華航一樣，外交官哪一個不是政治任命，全都是親綠權貴在盤據外交職務，派外交部次長去索羅門群島斡旋，剛下飛機就斷交，沒有羞恥心也沒有能力。蔡政府實在高估朋友的能力跟協助我們的意願，低估了對手的能力跟阻止我們的意願。林說，「中共一個就打敗了美國加澳洲加日本」。

林郁方說，每到選舉蔡英文就強調，國民黨是中共的同路人，其實中共最喜歡的是蔡英文，馬英文用92共識及一中各表，換來兩岸外交休兵，中共綁手綁腳痛苦不堪。蔡英文上台否認92共識，兩岸外交休兵停止了。看來習近平真的很怕韓國瑜當選，恐怕不得不恢復兩岸外交休兵，沒辦法對付反台獨的國民黨政府。只有蔡英文當選，中國大陸才可以繼續挖我們的牆角。

他也說，蔡英文一直找不到92共識的替代方案，陸客不來，用國民旅遊卡去補助觀光客，那麼多低收入的人終年工作，非常不公平，這是劫貧濟富。國民黨沒有那麼笨，並沒有要支持去跟共產社會談統一，我們要鼓勵中國大陸做改變，早日拋棄獨裁專制的共產制度。林強調，並沒有要蔡英文去跟中國大陸擁抱，但握手是一個好的開始，建議蔡英文不妨跟習近平伸出友善的手，改善關係。

國民黨智庫外交召集人林郁方（右）認為，蔡英文應該向習近平伸出友善的手。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

中華民國要存在

兩位主講人也回答觀眾提問。

提問一：中華民國免簽國很多，斷交國愈多是否負面邊際效應反而降低？甚至有人強調斷光了就可以用台灣國建立新邦交國？

歐鴻鍊回應：邦交國斷光中華民國就不存在了，靠不存在的台灣國、獨立公投也不敢辦，無法打開新局面。外交官不認同當前外交政策，認為斷交是正常的，實在令人無奈。

林郁方回應：美國包括川普政府、日本、德國、法國，有誰要跟中華民國恢復邦交，或建立新的邦交？台灣立法委員都可以跟國務卿一起吃飯，國家元首卻沒有外交運作空間，我們要讓中共失去打擊的藉口，才能真正保護台灣。

提問二：未來會否引發後續的斷交潮、骨牌效應？

歐鴻鍊回應：南太平洋國家都羨慕索國，但這些國家都是澳洲的負擔，美國對它們也缺乏戰略興趣，不一定會有骨牌效應。

提問三：邦交國下降到何種程度會引發危機？

林郁方回應：大國政治資源豐沛，小國對我們沒幫助，但可以在聯合國有發言權，鼓舞我們的外交信心，證明在國際上有朋友。當然我們也有很多朋友、但卻沒有邦交的，外交當然不是全靠邦交國數量。

提問四：民進黨有私下送錢運作外交嗎？

林郁方回應：機密預算其實在外交上無可厚非，批評點是兩岸鬥智、用錢要聰明。

歐鴻鍊回應：邦交國還是有重要性，在國際法上中華民國還是存在，否則我們是哪個國家？如何參加國際組織？沒有國家主權，我們會變成中華人民共和國不可分割的一部分、中共的一個省，旅行證件也變成中共護照。

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蔡英文斷交中共

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