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影／第三勢力搶席次 姚江臨：選立委沒那麼簡單

2019-09-18 15:38聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

國民黨今天舉行中常會，郭台銘宣布不選局勢大變，中常委姚江臨下午出席中常會時被媒體堵訪，直白的表示這兩天都不敢接電話，對第三勢力要推出立委人選搶席次，姚江臨表示，陳學聖沈智慧經營了那麼久，選個立委沒那麼簡單啦。

國民黨今天舉行中常會，郭台銘宣布不選局勢大變，中常委姚江臨下午出席中常會時被媒體...
國民黨今天舉行中常會，郭台銘宣布不選局勢大變，中常委姚江臨下午出席中常會時被媒體堵訪，直白的表示這兩天都不敢接電話，對第三勢力要推出立委人選搶席次，姚江臨表示，陳學聖和沈智慧經營了那麼久，選個立委沒那簡單啦。記者邱德祥／攝影
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中常會陳學聖沈智慧

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