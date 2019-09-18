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中國展臂迎所羅門 台灣批北京干預選舉

2019-09-18 13:34德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）所羅門群島16日決定與台灣斷交後，台北指責北京試圖影響其明年總統和立法委員選舉。

台灣總統蔡英文16日晚間召開記者會发表聲明說，不會屈服於中國的壓力，「中國影響台灣政治和選舉的企圖，也不會得逞」。她說：「過去幾年，中國一再透過金錢、政治上的壓力，打壓台灣人的國際空間。」她也強調：「台灣不會和中國競逐金錢外交，應付不合理的要求。」

中國方面，外交部发言人華春瑩說，中方對所羅門的決定表示「高度贊賞」。她也說：這個結果「再次充分表明一個中國原則是人心所向，大勢所趨，勢不可擋」，並提到「歡迎所羅門群島抓住歷史機遇」，「早日融入中國同太平洋島國合作大家庭」。

中國聲稱台灣是其領土，並表示台灣無權與任何國家建立正式外交關系。

所羅門群島棄台投中

據中央社等多家媒體報道，所羅門群島16日內閣會議決定，與台灣結束36年的邦交，與中華人民共和國建交。在內閣會議的表決中，有27票支持所羅門群島邦交轉向、0票反對、6票棄權。

台灣外長吳釗燮隨後宣布，中華民國與所羅門群島即日斷交。他還對北京予以強烈譴責，稱中國政府“通過金錢外交手段”打擊台灣，“影響選舉的企圖昭然若揭”。總統蔡英文也在周一晚的記者會上稱，“面對中國霸凌，台灣不會屈服”。

所羅門群島成為蔡英文上台以來第6個與台灣結束邦交的國家。中華民國邦交國的數量下降至16個。

位於南太平洋的所羅門群島擁有60萬人口。該國1983年與台灣建交。太平洋群島擁有資源豐富的海洋、具有地緣戰略意義的港口，也在美洲與亞洲之間構成一道海事邊界。

抱怨與台灣的外交關系"毫無用處"

所羅門群島的新一代政治領導層此前就抱怨與台灣的外交關系"毫無用處"。該國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）在與一位澳大利亞學者的私下對話中，已經對與台灣歷時36年的外交關系給出了相當糟糕的評價。

"老實說，談到經濟和政治，台灣對我們來說一點用處都沒有，"本月早些時候播出的一段音頻中，蘇嘉瓦瑞在對澳大利亞國立大學史密斯（Graeme Smith ）表示。

今年4月當選總理以來，蘇嘉瓦瑞受到議會的極大壓力。議員們認為，所羅門群島依然留在少數承認台北的國家行列中並沒有什麼好處。

蘇嘉瓦瑞表示，中國被視為更可能為這個貧窮國家提供巨額基礎設施建設資金。所羅門群島居民中只有不到50%的人能用上電。

他在今年7月與史密斯進行這場談話時表示："還有一種可以察覺到的觀點是，他們（中國）在其他國家也做得不錯。我的同事們……坐在那裡不斷发出信號'（跟中國）走吧'。"

與史密斯的對話音頻被公布之後，蘇嘉瓦瑞表示當時約定是私下談話，但這段對話無疑讓外界有機會對中國與台灣在太平洋地區的外交戰一探究竟。

中共建政70周年之際

說服所羅門群島與台灣斷交，會被北京看作是一大外交成就，尤其是在中共建政70周年紀念日即將到來之際。而所羅門群島正式承認北京政府將為該國帶來大量的投資和发展援助，這是台灣所無法與其匹敵的。

中國聊城大學太平洋島國研究中心學者趙少峰對法新社表示："中國企業和中國政府肯定希望在基礎設施、就業和其他方面提供幫助。"

美國戰略和國際研究中心的兩岸問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，台北在所羅門群島发展農業和食品安全方面曾扮演了重要角色。但她同時承認，台灣知道在資金實力方面與中國無法相比。"台北不再認為支票外交有什麼意義。畢竟，在世界各地，台北都無法與北京進行金元戰。"

不擔心澳洲和新西蘭撤資

霍尼亞拉（所羅門群島首都）的親中派認為，轉換陣營是雙贏局面，他們可以從中國得到更多援助和发展資金，而現有的來自澳大利亞和新西蘭的資助也會繼續存在。

因為擔心種族沖突和長期腐敗的政府可能會讓所羅門陷入"失敗國家"的行列，以澳大利亞為主導的維和部隊曾在2003年到2013年期間駐扎所羅門群島。

即便霍尼亞拉政府倒向中國，澳大利亞應該也不會考慮撤回援助項目，因為堪培拉政府不願冒險讓自己周邊地區再次出現不穩定局勢。

蘇嘉瓦瑞勝選以來，已經要求就與中國建交一事進行多次評估。其中包括派遣一個特別工作組前往與中國建交的太平洋國家，另外該國多名部長也前往北京訪問以及設立議會委員會聽取各方意見。

夏立民/石濤/王凡（法新社、路透社等）

本文章由德國之聲授權提供】

2020立委選舉2020選舉索羅門兩岸關係

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