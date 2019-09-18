陳水扁稱選總統天年已過 呂秀蓮：增加1年老很多？

2019-09-18 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



前副總統呂秀蓮昨宣布接受喜樂島聯盟黨推薦，參與明年總統選舉，前總統陳水扁在臉書表示，10日上午1，呂來問他對她參選總統的看法，他坦承以告呂的「天年」過去了。呂秀蓮今天說，陳水扁一直鼓勵她選總統，「他去年還在鼓勵我，因為增加一年，我就老很多嗎？」呂說，她體諒陳水扁，因為扁不自由。

陳水扁在同一篇發文也表示，喜樂島聯盟黨實質領導人或叫「地下主席」郭倍宏董事長來家裡，說他自己是黨2020大選的總幹事兼操盤手，喜樂島會推出總統候選人，雖不會當選，但可以「拉下蔡英文」，而黨爭取不分區立委政黨票，剛好透過連署過程蒐集支持者的選舉名單好拉票。

對此，呂秀蓮說，她不會接受這樣的論調，如果是要拉下某某人，她昨天就被痛罵。她參選是希望建構「台灣歷史4.0」，「不要用小人之心，來度我的君子之腹。」

民進黨主席卓榮泰今早拜會呂秀蓮，「卓呂會」後，呂秀蓮表示，今天台灣有350幾個政黨，民進黨是執政黨，所作所為要接受檢驗。「民進黨中有一些人因為長期反國民黨，因為恐懼中國，所以愛民進黨就以為愛台灣」。民進黨如果要讓人覺得代表台灣的話，必須表現更好，展現更多智慧，接受更嚴厲的檢驗。

呂秀蓮說，她也笑笑的跟卓榮泰說，她以為今天是要來宣布開除她，「這樣我們可以認真討論黨紀問題」，如果用她違反黨紀開除她，正好可以一起檢討，民進黨由上而下犯了多少黨紀，有認真處理嗎？

她轉述，卓榮泰說，他今天來看她，不是這個意思。呂秀蓮說，「如果要討論黨紀，我最歡迎，民進黨的黨魂、黨德及黨紀都不見了。」