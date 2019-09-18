高普考放榜 考選部憂7年後報考人數剩7萬人

2019-09-18 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



高普考也受到少子化考驗。2019年高普考今天放榜，報考人數8萬6471人比去年略略回升，但下降趨勢明顯。考選部部長李逸洋表示，受到少子化的影響，推估7年後報考人數將跌至7萬人，不到2012年的一半。

今年高考三級報考人數4萬3655人、錄取3123人，錄取率10.79%；普考4萬2816人、錄取2688人，錄取率9.00%。高考最高齡錄取考生是水利工程類科、65歲；最年輕考生21歲、都市計畫技術類科。

根據考選部統計，過去10年間高普考報名人數在2012年創下高點，達到15萬6161人報考，但之後開始下滑，2016年報考人數跌破10萬，去年創下10年新低，僅8萬4684人報考。

李逸洋表示表示，許多人認為2012年創下報考人數高點，是受到經濟不景氣影響，讓許多人萌生爭取國家鐵飯碗的念頭，當年的經濟成長率確實是近年最低的時候，但他認為少子化才是造成報考人數變化最根本的原因。

李逸洋指出，1983年至2016年的34年間，平均報考人數為10萬863人，而有「10萬考生」之稱。支撐34年間都有10萬人報考最重要的是人口因素，如以25歲為準回推，1958年至1991年平均出生人口38萬6321人；但是1992至1996年人口降至32萬4406人，是過去的84%，而今年報考8萬6471人，是過去平均報考人數的85%，與人口起伏一致。