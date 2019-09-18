楊志良號召第三勢力組聯盟 小黨合體衝政黨票

2019-09-18 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



2020大選重回藍綠對決，台灣民眾黨、時代力量、喜樂島聯盟、一邊一國行動黨等小黨搶攻政黨票，前衛生署長楊志良今天也號召其他小黨組成「政黨聯盟委員會」，結盟白色聯盟、孫文主義力行黨、全民無黨聯盟、聾國黨、憲政聯盟等小黨力量，要讓藍綠兩黨下架。

召集人楊志良表示，藍綠兩黨政府施政無能，總愛在選前大放「政策利多」，若政黨聯盟可以前進國會，將修法要求選前半年不得放利多，楊說，這種法無法寄望藍綠立委，因「民進黨立委的良心全部都被狗吃掉了。」

楊提到，最近民進黨頻頻釋出政策利多，從補助國旅、計程車汰換、學前教育經費補助、到老農津貼一直發，甚至連高鐵南延近千億元的支票也一直開，反而讓蚊子館越來越多、等多債留子孫、社會問題不減反增、比治標不治本還恐怖。尤其藍綠兩黨已政黨輪替四次，國家有比較好嗎？楊更脫口罵出「他X的」，指釋放利多，蘇貞昌有拿錢嗎？蔡英文有拿錢嗎？這些全都是納稅人的錢，這種政黨要不要打倒？