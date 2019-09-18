影／航警及海關加強出境旅客行李緝毒作業

2019-09-18 12:36 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



近年出境旅客夾帶毒品案件有增加的趨勢，又以二級毒品安非他命為大宗。航空警察局為了截堵非法疏運毒品出境的犯罪模式，協調關務署台北關緝毒犬，以及保三總隊警犬隊支援，從18日起機動查察出境旅客行李。

保三總隊及台北關18日各出動2隻緝毒犬，在桃園機場第二航廈出境旅客報到櫃台嗅聞行李。旅客對緝毒犬感到好奇，紛紛拿出手機拍下緝毒犬執勤的身影，配合領犬員及緝毒犬的檢查，並給予高度肯定。

航空警察局副局長林水順指出，亞洲及大洋洲日本、韓國、印尼、紐西蘭、澳洲等國的安非他命毒品價格較高，有些地區價格更是台灣的十多倍，利潤驚人。毒梟為了牟利，從台灣走私毒品到獲利高的國家，航警局從106年至108年8月，陸續在桃園機場查獲出境旅客走私毒品24件，以二級毒品安非他命為最大宗。

林水順表示，為共同打擊毒品犯罪，航警局從18日起會同財政部關務署台北關及內政部警政署保三警察總隊等單位，機動調派具備嗅聞毒品專長的警犬或緝毒犬，依據出境航班時間排定勤務，機動檢查旅客行李，防止夾帶毒品闖關離境，維護我國國際形象。

關務署台北關機動稽核組組長蔡玉梅指出，過去海關緝毒犬服勤以入境旅客行李及貨品為主要查緝對象，為了加強攔截出境夾帶毒品管道，台北關、航警局與支援的保三總隊警犬隊協調，以大數據分析高風險航班為優先，輪流機動調派緝毒犬至出境大廳執勤，攔截輸運毒品的不法行為。