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柯粉不停退讚 綠委：本是同根生

2019-09-18 12:34聯合報 記者賴于榛╱即時報導

台灣民眾黨主席柯文哲粉絲數不斷下探，僅剩196萬人。民進黨立委何志偉分析，柯文哲曾說過自己的支持者與綠營有七成重疊，因此目前的退粉現象，不叫做回流，而是「本是同根生」，會支持有政績的民進黨團隊；民進黨立委蔣絜安則認為，柯粉流失，立委選舉，綠營支持者當然會回歸。

柯文哲粉絲團高峰一度達到212萬人，但截至今日僅剩196 萬餘人，網路人氣流失中，恐影響想要進軍國會的台灣民眾黨。

何志偉說，柯文哲的誕生，其實也是蔡英文總統當年努力催生，先有這個因，才有這個果，柯也坦言自己的支持者與民進黨有七成重疊，因此目前的退粉現象，不叫做回流，而是本是同根生，「選戰至今，總統也一直沒有對柯文哲口出惡言。」

何志偉認為，相信綠營的支持者不會有盲目的偶像崇拜，會做出相對理智、支持有做事的人，而執政團隊也要用政績來贏得支持，大選目前是以母雞的狀態為主，蔡英文是2020選戰的中央伍，最重要的根基，而府、院政績則是整體選戰的底氣，加上立委本身的在地經營，相信會有好成績。

轉戰桃園區域立委的蔣絜安則說，小英總統目前來看來是很強大的母雞，在捍衛台灣主權，民主政治為優先的大前提下，都獲得中間跟年輕選民支持。蔣絜安說，她第一次挑戰立委選舉，確實也需要中間選民跟年輕選民的認同，因此個人競選主軸，與總統的路線一致，選情與蔡總統一樣往好的方向前進。

立委何志偉。圖／取自何志偉臉書
立委何志偉。圖／取自何志偉臉書
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不分區立委蔣絜安投入桃園選戰。圖／取自蔣絜安 國會新聲 靚靚客家粉絲專頁
不分區立委蔣絜安投入桃園選戰。圖／取自蔣絜安 國會新聲 靚靚客家粉絲專頁
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柯文哲民進黨台灣民眾黨

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