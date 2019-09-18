柯粉不停退讚 綠委：本是同根生

2019-09-18 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



台灣民眾黨主席柯文哲粉絲數不斷下探，僅剩196萬人。民進黨立委何志偉分析，柯文哲曾說過自己的支持者與綠營有七成重疊，因此目前的退粉現象，不叫做回流，而是「本是同根生」，會支持有政績的民進黨團隊；民進黨立委蔣絜安則認為，柯粉流失，立委選舉，綠營支持者當然會回歸。

柯文哲粉絲團高峰一度達到212萬人，但截至今日僅剩196 萬餘人，網路人氣流失中，恐影響想要進軍國會的台灣民眾黨。

何志偉說，柯文哲的誕生，其實也是蔡英文總統當年努力催生，先有這個因，才有這個果，柯也坦言自己的支持者與民進黨有七成重疊，因此目前的退粉現象，不叫做回流，而是本是同根生，「選戰至今，總統也一直沒有對柯文哲口出惡言。」

何志偉認為，相信綠營的支持者不會有盲目的偶像崇拜，會做出相對理智、支持有做事的人，而執政團隊也要用政績來贏得支持，大選目前是以母雞的狀態為主，蔡英文是2020選戰的中央伍，最重要的根基，而府、院政績則是整體選戰的底氣，加上立委本身的在地經營，相信會有好成績。