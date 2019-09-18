呂秀蓮反擊管碧玲 民進黨有無對不起台灣？

2019-09-18 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



前副總統呂秀蓮昨宣布接受喜樂島聯盟黨推薦，參與明年總統選舉，民進黨立委管碧玲隨後在臉書表示，「民進黨也沒有對不起呂秀蓮。」呂秀蓮今天表示，民進黨對不對得起她小事一樁，重要是民進黨作為執政黨，有沒有對得起支持者，有無對得起台灣。「敬愛的管碧玲，中常會最好提出檢討，民進黨有無對不起台灣？」

民進黨主席卓榮泰今早拜會呂秀蓮，「卓呂會」歷時約40分鐘，會後卓榮泰及呂秀蓮共同現身，但卓榮泰為具體說明會晤內容，僅表示，跟呂秀蓮談了很多，他知道未來很多工作要改進，他跟呂報告的事情，會在今天下午的民進黨中執會報告，也會公開說明。

呂秀蓮說卓榮泰在會晤中表達民進黨對她的期待，卓榮泰傳達兩件事，首先卓希望她明天起展開的連署，不要被某一個黨操弄。她立即回答，「怎麼可能，我可以答應你？」

呂秀蓮說，她這次出來有很多政黨，主動花了幾個月拜託她出來，她怎麼叫其他政黨不要連署，她說，「那民進黨幫我連署好不好？」當然民進黨不可能。她說，卓榮泰任務達成，自己也坦白回覆，當然歡迎所有政黨支持她，也希望改變台灣的人幫她連署。