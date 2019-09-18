賴清德何時浮上檯面 綠委：副總統人選討論非優先選項

2019-09-18 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



民進黨2020選情始終面臨「深綠困境」，被列為深綠的行政院前院長賴清德，初選後遲遲沒有浮上檯面。親賴立委林俊憲則認為，賴清德初選結束時已經呼籲支持小英，民進黨可以不用急著現出底牌，或許到11月多再決定也不遲，副總統人選的討論不是目前的優先選項。

民進黨的「深綠困境」除了有喜樂島聯盟、一邊一國行動黨的陸續成立，前副總統呂秀蓮決定參與2020連署參選更是一大衝擊，突然遭遇分裂態勢，讓各界關注初選過後低調的深綠代表人物賴清德。

不過，林俊憲認為，賴清德初選結束時已經呼籲支持小英，民進黨可以不用急著現出底牌，或許到11月多再決定也不遲，且選戰重點其實還是總統人選本身，副總統只是現在的一個討論焦點。

林俊憲說，真的不必急於一時，副總統人選的討論不是目前的優先選項，可以等整個大局更清楚明朗，也給小英總統更多時間、空間考量；黨政人士也說，兩人有在溝通、聯絡，要外界不要急。