參選總統之路留一手？郭辦：郭台銘已經退出競選

2019-09-18 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘未登記總統選舉被連署人，卻被解讀要爭取親民黨總統提名門票。郭辦發言人蔡沁瑜今天重申，郭台銘特別親自向幕僚否認，沒有在等親民黨門票，強調郭現在已經退出這場競選活動，很多事情就到此為止，這件事就讓他過去。

蔡沁瑜表示，郭台銘的人格特質是，做決定前要經過深思熟慮，但既然已經下決定的事就不會更改。蔡說，郭之前就說要參選一定獨立參選，國民黨發生任何變化郭都不會重回國民黨，這個立場幾乎都沒有改變。