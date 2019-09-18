韓出訪、外交部不幫忙？ 柯文哲：沒妨礙你就是最大幫忙了

2019-09-18 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



針對郭台銘宣布退出2020總統大選，柯文哲（中）上午受訪。記者曾學仁／攝影 分享 facebook

外交部日前新訂「外交部協助直轄市市長出訪作業要點」提及「若總統候選人出訪，一貫不提供協助」，遭韓國瑜競選總部批評，外交部不應做為政黨打擊對手的工具，應堅守行政中立，藍營則是質疑外交部，如今推出出訪要點，擺明就是卡韓。

對此，台北市長柯文哲今受訪時表示，我們活在世界上，有時候人家沒有妨礙你，就是最大的幫忙了，你還想怎樣。

柯文哲說，活在世界上，有時候人家沒有害你、沒有阻礙你，就是最大幫忙，你還說人家要把你當總統規格，幫你安排，這就是不切實際的期望。