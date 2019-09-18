外交部：誠摯感謝友邦致函 支持我參與聯合國

2019-09-18 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



外交部指出，第74屆聯合國大會昨日在紐約聯合國總部開議，貝里斯、史瓦帝尼、海地、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福、吐瓦魯等11個友邦，聯名致函聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)，宏都拉斯及巴拉圭則個別致函給古特雷斯秘，表達對我國參與聯合國的強力支持。對此，外交部表示誠摯感謝。

外交部指出，11個友邦聯合向聯合國秘書長辦公室遞交聯署函，說明我國本年聯合國案推案三項主要訴求，強調聯合國拒絕國人持我國護照換證進入聯合國參訪、採訪或出席會議，有違聯合國揭櫫的廣納各方參與原則，籲請聯合國儘速以適當方式接納臺灣的參與，並更正聯合國不合理的排我作法。

聯署函並指出，台灣在許多領域擁有頂尖成就，並樂於分享自身發展的經驗，古特雷斯近來既強調「包容的急迫性」(inclusion imperative)，則應接納台灣這個可靠且可信賴的夥伴。聯署函中也提到，台灣是一個活躍的民主社會，台灣所擁抱的自由及人權等普世價值，正是聯合國的核心任務；該函並特別提及，許多國家對於台灣因為聯合國錯誤援引過時的聯大第2758號決議，而不能參加聯合國相關機制、會議及活動感到遺憾。

外交部表示，中華民國政府誠摯感謝友邦的堅定支持，重申台灣2300萬人有權參與聯合國體系，呼籲聯合國立即採取行動接納台灣，使台灣能夠與全球夥伴攜手合作，早日達成與全人類福祉息息相關的聯合國永續發展目標。