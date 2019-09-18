國安人員「偷吃」遭直擊？ 國安局：他單身未違軍風紀

2019-09-18 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國安局。圖/翻攝Google Earth 分享 facebook

週刊今報導一則「總統隨扈偷吃性療師直擊」，國安局上午表示，案中的國安局人員陳某已於107年1月與原配偶離婚，共同撫養小孩，目前為單身，未違反軍風紀。

總統府上午也表示，經過查證，報導中相關人員並非總統隨扈，也非永和警衛室人員。

國安局表示，媒體報導內容與事實不符，特此聲明。

但國安局說，經查陳某已於107年1月與原配偶離婚，共同撫養小孩，目前為單身，未違反軍風紀。

國安局表示，針對媒體未經查證報導的情形，已嚴重損害單位及同仁形象，國安局深表遺憾，並保留法律追訴權。