2020總統大選10大啟示 呂秋遠：媽祖托夢別當真

2019-09-18 02:43 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘拋出不參選總統的震撼彈；作家呂秋遠在臉書表示，2020年總統大選連署階段，給他的人生啟示是：「媽祖托夢給你別當真，因為信徒都會以為自己人定勝天。」

呂秋遠指出，什麼都不要的最大，但還是要分兩種：一種是沒能力要，一種是主動不要。「沒能力要的，身價看跌；主動不要的，才是最大」；另外，他還說，罵人不能解決問題，只會讓自己的按讚數不斷下降。

呂秋遠表示，不要看到別人聲勢上漲，以為他會掏錢，就急著掏心掏肺。髮夾彎出現的時候，可能會被甩出車外；如果是好朋友，不會在最後才讓你知道他的決定；當別人有可能成為你的競爭對手，別急著痛罵他、羞辱他，因為破鏡難以重圓是顛撲不破的真理。

呂秋遠說，所有的事情都一樣，沒有百分之百一定會有結果，但是老想著失敗，就不會有成功。「JUST DO IT不只是廣告詞，也是人生必要的功課。」另外，麥克喬丹是籃球之神，但是他再有錢，也只能買下棒球隊，下場打比賽應該不太行。

呂秋遠臉書全文：

2020年總統大選連署階段給我的人生啟示：

1.什麼都不要的最大，但還是要分兩種：一種是沒能力要，一種是主動不要。沒能力要的，身價看跌；主動不要的，才是最大。

2.罵人不能解決問題，只會讓自己的按讚數不斷下降。

3.不要看到別人聲勢上漲，以為他會掏錢，就急著掏心掏肺。髮夾彎出現的時候，可能會被甩出車外。

4.如果是好朋友，不會在最後才讓你知道他的決定。

5.當別人有可能成為你的競爭對手，別急著痛罵他、羞辱他，因為破鏡難以重圓是顛撲不破的真理。

6.所有的事情都一樣，沒有百分之百一定會有結果，但是老想著失敗，就不會有成功。JUST DO IT不只是廣告詞，也是人生必要的功課。

7.麥克喬丹是籃球之神，但是他再有錢，也只能買下棒球隊，下場打比賽應該不太行。

8.凡事都要準備兩套以上的劇本，才能把工作做好，道歉與感謝都是。如果沒有做好準備，可能就只能路過，甚至還會被強迫。

9.別以為九個人跟你競爭，錄取率就是十分之一，事實上，可能是百分之百，因為其他九個人都是來累積經驗練筆的。