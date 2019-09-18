台索斷交 美國務院：失望北京持續改變兩岸現狀

2019-09-18 02:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國務院發言人17日表示，對於索羅門決定轉向北京，美國深感失望，也失望北京持續透過脅迫行為壓縮台灣的國際空間與改變兩岸現狀；國務院並重申，美國仍信守基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」。

美國國務院一名發言人17日以背景說明方式回覆電郵指出，中國大陸積極改變兩岸現狀的行為，包括誘使他國與台斷交，這都是有害的，且破壞區域穩定；中方破壞多年來和平、穩定發展的架構。國務院的聲明與美國在台協會（AIT）稍早發布的聲明相似，但新增部分內容。

國務院表示，美國支持兩岸關係維持現狀，包括台灣的外交關係與國際空間，對維持區域和平與穩定至為重要。

國務院指出，雖然各國有權決定其外交關係，美方對北京持續透過脅迫行為壓縮台灣的國際空間與改變兩岸現狀，感到失望，這違反了北京對於與台灣和平交流的承諾。

該發言人表示，美國對於索羅門最近決定結束與台灣數十年的外交關係，轉向北京，深感失望。

國務院並指出，與中方建立更緊密關係的國家，主要是出於希望刺激經濟成長與發展基礎建設，但長期下來，他們通常會發現情況更為糟糕。

發言人重申，台灣是個民主成功的故事，可信賴的夥伴，以及世界的良善力量，特別是台灣尋求擴大因應全球性挑戰貢獻之際，美國將持續支持台灣。

國務院還提及，美國的自由開放印太區域不排除任何國家，也樂見中國對區域發展的貢獻，只要一切符合高標準；但隨著中方增進參與區域活動，美方卻看到愈來愈多有問題的行為，包括在南海軍事化、掠奪性經濟行為等。