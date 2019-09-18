親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
921地震20周年
齊柏林921叮嚀
政治
軍事
綜合
UDN20週年

台索斷交 美國務院：失望北京持續改變兩岸現狀

2019-09-18 02:42聯合報 記者張加╱即時報導

美國國務院發言人17日表示，對於索羅門決定轉向北京，美國深感失望，也失望北京持續透過脅迫行為壓縮台灣的國際空間與改變兩岸現狀；國務院並重申，美國仍信守基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」。

美國國務院一名發言人17日以背景說明方式回覆電郵指出，中國大陸積極改變兩岸現狀的行為，包括誘使他國與台斷交，這都是有害的，且破壞區域穩定；中方破壞多年來和平、穩定發展的架構。國務院的聲明與美國在台協會（AIT）稍早發布的聲明相似，但新增部分內容。

國務院表示，美國支持兩岸關係維持現狀，包括台灣的外交關係與國際空間，對維持區域和平與穩定至為重要。

國務院指出，雖然各國有權決定其外交關係，美方對北京持續透過脅迫行為壓縮台灣的國際空間與改變兩岸現狀，感到失望，這違反了北京對於與台灣和平交流的承諾。

該發言人表示，美國對於索羅門最近決定結束與台灣數十年的外交關係，轉向北京，深感失望。

國務院並指出，與中方建立更緊密關係的國家，主要是出於希望刺激經濟成長與發展基礎建設，但長期下來，他們通常會發現情況更為糟糕。

發言人重申，台灣是個民主成功的故事，可信賴的夥伴，以及世界的良善力量，特別是台灣尋求擴大因應全球性挑戰貢獻之際，美國將持續支持台灣。

國務院還提及，美國的自由開放印太區域不排除任何國家，也樂見中國對區域發展的貢獻，只要一切符合高標準；但隨著中方增進參與區域活動，美方卻看到愈來愈多有問題的行為，包括在南海軍事化、掠奪性經濟行為等。

國務院北京AIT索羅門

相關新聞

馬英九酸斷交總統 蔡英文重申中國打壓逼台屈服

2019-09-18 00:50

2020總統大選10大啟示 呂秋遠：媽祖托夢別當真

2019-09-18 02:43

台索斷交 AIT深感失望 陸堅持九二共識

2019-09-18 00:47

新聞眼／美國還能幫我維穩16邦交國？

2019-09-18 00:43

直轄市長出訪不協助 韓辦問外交部「蔡不能訪美就修內規？」

2019-09-18 00:41

立院開議 藍杯葛 蘇揆「誇」政績

2019-09-18 00:36

小英如何消滅萬惡新潮流？柯文哲：她被消滅機會比較高

2019-09-17 22:29

黃重諺嗆陸「家暴渣男」 唐德明：丟中華民國的臉

2019-09-17 20:55

索羅門離開後 這3國恐怕台灣也留不住

2019-09-17 20:52

立院開議藍杯葛 蘇揆施政報告要等到9月27日

2019-09-17 19:43

新住民模擬投票 徐國勇化身「一日選務人員」

2019-09-17 19:11

【重磅快評】呂秀蓮批蔡不假辭色 喜樂島有四點盤算

2019-09-17 17:59

駐德代表：人權與經貿是鞏固台灣國際地位2支柱

2019-09-17 14:32

立院開議 藍狠酸綠私菸案、300萬

2019-09-17 14:10

檢查政府總預算 藍批綠：黑箱撒幣

2019-09-17 13:31

審計長同意權案26日審查、27日投票表決

2019-09-17 13:12

民眾黨大會被動員？衛生局聯醫：大部分都自願

2019-09-17 12:35

明華園被查水表？ 韓國瑜：絕對不可能

2019-09-17 12:26

拒韓握手女園長疑遭秋後算帳？教育局：名單早已排定

2019-09-17 12:14

陳明文高鐵掉300萬 她說台灣之光珍奶竟成遮羞布

2019-09-17 12:13

「買菸找總統府、借錢找陳明文」 柯志恩：已成流行話

2019-09-17 11:59

迎接大港開唱重回高雄 綠營議員簽訂認同書

2019-09-17 11:59

開議遭杯葛怎麼辦？綠委大玩合照直接把抗議當背景

2019-09-17 11:45

幼兒園長拒握手韓國瑜被點名備詢 高市府：巧合

2019-09-17 11:28

影／立院開議杯葛 國民黨團備珍奶抗議

2019-09-17 11:20

施政報告炫政績 蘇貞昌：台商回台投資近6000億元

2019-09-17 11:17

新住民模擬投票 徐國勇挑戰「一日選務」

2019-09-17 09:49

影／國民黨占領立院主席台 要求撤回中共代理人條款

2019-09-17 09:47

蘇揆施政報告：讓國人感受到有政府會做事

2019-09-17 09:41

立院新會期開議 藍占主席台不讓蘇揆報告

2019-09-17 09:31

吳釗燮任內斷4友邦該負責？蘇貞昌：外交是總統職權

2019-09-17 09:25

為私菸案和三百萬 藍開議日佔領主席台發動杯葛

2019-09-17 09:15

英國金融城早報 大篇幅刊登吳釗燮專文

2019-09-17 08:41

立院開議第一天 國民黨占領主席台　

2019-09-17 08:15

蔡英文指高市民被韓國瑜騙走 孫大千列陳菊6爛攤打臉

2019-09-17 08:02

立院今開議 中共代理人修法 綠不急推

2019-09-17 00:59

列台民黨不分區立委？ 陳志銘證實：確實被徵詢

2019-09-15 10:58

影／穿背心幫郭連署50萬份？ 柯文哲：我連署一份就好

2019-09-13 09:21

談國民黨前兩次北市長選舉 韓國瑜：永遠的後悔

2019-09-11 02:00
看更多

熱門文章

美上將為掛錯勳章自盡…我三軍儀隊把勳章當飾品

2019-09-17 08:00

郭董不參選 傳關鍵人物是郝龍斌

2019-09-17 08:10

柯媽支持參選2020？柯文哲急奔中選會向爸媽解釋

2019-09-17 18:22

沈富雄公布給郭董備忘錄：原來蔡沁瑜那句話是關鍵

2019-09-17 11:29

宣布不選前 郭陣營本決定在舊國民黨中央黨部宣布參選

2019-09-17 08:31

總統被連署人登記截止 中選會：共有八組人申請

2019-09-17 18:38

蔡英文指高市民被韓國瑜騙走 孫大千列陳菊6爛攤打臉

2019-09-17 08:02

真的要來了！韓國瑜這天將首次揮軍屏東

2019-09-17 16:43

李佳芬委律師控告3名嘴 不實抹黑辦學發大財

2019-09-17 12:18

呂秀蓮參選 陳水扁：當選不了想拉下蔡英文

2019-09-17 21:41

透露口風？柯文哲今早突問妻：要登記參選，有無1500萬？

2019-09-17 19:53

不參與政治鬧劇 郭台銘發最新影片：我是永遠的中華民國派

2019-09-17 10:20

郭台銘不選總統 杜紫宸：國民黨的緊急聲明最有趣

2019-09-17 08:35

郭台銘昨晚聲明不選前夕 打了通電話給王金平

2019-09-17 11:46

郭台銘先退黨再宣佈不選 蔡正元點名這些人尷尬了

2019-09-17 11:07

確定今不領表參選連署 柯文哲：郭不選我跟你們一樣shock

2019-09-17 09:23

台索斷交 美參議員：索國決定是錯誤 應撤回決定

2019-09-17 02:05

郭董不選 周錫瑋：保護韓國瑜 小心兩顆子彈事件重演

2019-09-17 14:52

郭台銘不選聲明 韓國瑜：可以感覺他受了很多委屈

2019-09-17 12:12

【即時短評】郭台銘不選總統後的三個何去何從

2019-09-17 12:43

李正皓：鋼鐵韓粉像馬其諾防線 史上最廢的國防工程

2019-09-17 17:21

郭台銘未曝光副手是黃健庭？ 親黃人士：要黃組閣

2019-09-17 21:52

郭台銘走了呂秀蓮來了！阿扁最佳拍檔對決蔡英文

2019-09-17 15:44

柯文哲遲衝中選會 他爆柯P原本要登記

2019-09-17 20:47

【重磅快評】呂秀蓮批蔡不假辭色 喜樂島有四點盤算

2019-09-17 17:59

索羅門離開後 這3國恐怕台灣也留不住

2019-09-17 20:52

對政治失望、對勝選能力疑慮 郭台銘早考慮不選

2019-09-17 10:11

郭不選 顏清標：郭董格局「令我激動萬分」

2019-09-17 13:01

郭台銘不選 徐巧芯點名「三功臣」

2019-09-17 13:18

李佳芬提告 吳佩蓉：假庶民禁不起真庶民檢驗

2019-09-17 13:54

郭台銘不選 核心幕僚：郭憂老母健康等三大原因

2019-09-17 12:23

郭台銘決定不選總統 郭幕僚：參選讓能量難發揮是主因

2019-09-17 09:59

郭台銘不選呂秀蓮選 卓榮泰震撼難眠

2019-09-17 09:33

柯文哲：韓國瑜是民進黨提名的 因為綠營大量灌票

2019-09-17 21:23

為何郭台銘不選？ 柯陣營解密是這三大關鍵

2019-09-17 23:21

郭台銘未曝光的副手 就是台東縣前縣長黃健庭

2019-09-17 21:14

韓國瑜局面更艱難！羅智強：3成韓粉須擴大為5成民國粉

2019-09-17 11:46

郭台銘不選總統 朱宥勳：存心凌虐國民黨

2019-09-17 14:47

證實六度會面郭台銘 郝龍斌：前天就知他規畫不選

2019-09-17 13:42

游盈隆：郭不選柯措手不及 一舉去除2020兩大變數

2019-09-17 12:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top