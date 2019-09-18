粉絲見面會暢談大選局勢 柯：台灣是充滿驚奇的島嶼

2019-09-18 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



台北市長柯文哲17日晚間在中壢，出席「吳董談大選柯文哲市長粉絲見面會」桃園場，與美麗島電子報董事長吳子嘉聊施政理念，也開放粉絲提問。對於當前大選局勢，柯文哲說，台灣是充滿驚奇的島嶼，甚麼都有可能發生，問題出現再講，明天的事明天再講。

柯文哲於開場時表示，早上我媽打來，就知道最鼓勵我參選的是我媽，但對台北市政有責任感，只想把台北市政做好，從頭到尾沒說要參選。

吳子嘉提到，台灣民眾黨如果能拿到20%不分區立委席次，國民黨14席、民進黨12席、台灣民眾黨8席是最好的結果，在國會3黨過半，8席便是關鍵席次，可以阻擋台灣走向激進路線，避免台灣極端化。柯文哲則回應，未來四個月總統大選開打後，政壇將會是藍綠都不提政見及願景，互丟泥巴，一天到晚去廟上香獻花獻果，什麼事也不幹。

活動開放粉絲提問，被問到民眾黨不收黨費，如何避免他黨支持者搗亂。柯文哲表示，民眾黨是史上第一個網路運作的政黨，網路的世界人人可自由加入，入黨從寬，但會設計程式解決殭屍帳號問題。幹部從嚴，台灣政務官沒有訓練制度，未來將有計畫的培養各縣市長候選人。