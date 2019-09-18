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新聞眼／美國還能幫我維穩16邦交國？

2019-09-18 00:43聯合報 華盛頓記者張加

蔡英文總統（左）2017年9月以軍禮歡迎當時來訪的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（右）。...
蔡英文總統（左）2017年9月以軍禮歡迎當時來訪的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（右）。圖／聯合報系資料照片
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索羅門群島決定外交轉向，蔡英文總統上任三年已丟掉六個邦交國，跳針式的發表充滿遺憾與譴責的斷交聲明，然而，這次索羅門群島選擇了中國大陸，拋棄總理口中「毫無用處」的台灣，傷的不只台灣的民心士氣，也凸顯美中在國際外交場域影響力的此消彼長。

蔡總統執政後，邦交國數量持續減少，美國後院的巴拿馬硬生生被大陸挖走，之後多明尼加、薩爾瓦多也與台斷交；美方驚覺情勢嚴重，國務院召回三國外交官，白宮也罕見發聲明關切亡羊補牢。

美中外交角力的戰線從中美洲延長到南太平洋，美國在國際事務「維權」和台灣在邦交國「維穩」產生共同利益。美方為預防中國挖走更多台灣邦交國，擴大其影響力，因此提早展開預防性外交，今年三月白宮國安會亞洲事務資深主任博明與我外交部次長徐斯儉一同現身索羅門群島，國務院官員也曾赴索國交涉，國務卿龐培表態會運用所有工具阻止中方外交孤立台灣。

但索羅門群島六月宣布推動百日計畫重新檢視友邦關係，九月初更傳出索國最快一周宣布與北京建交。當時我方官員仍認為情況並不嚴重，因為美方意圖幫台灣，且可能在聯合國大會期間與索國交涉此事，未料聯大還沒召開，索羅門便宣布與台斷交。

蔡政府任內邦交國數目遞減，根源性問題是兩岸關係不佳，以及中方不滿台美關係升溫。蔡總統除了指責中方一再透過金錢、政治上的壓力，打壓台灣人的國際空間，始終也提不出穩固邦交國的解方，只能眼睜睜看著友邦一個個轉向。

老把「芒果乾」（亡國感）掛在嘴上的蔡政府要思考的是，美國、澳洲等國為維護其戰略利益，出力維護台索邦交，用了胡蘿蔔與棍子卻仍無力扭轉情勢。在兩岸關係相互對抗無法改善的「現狀」下，台灣還能靠美國與其他理念相近國家維持十六個邦交國的「現狀」嗎？

索羅門斷交國務院蔡英文

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