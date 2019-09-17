小英如何消滅萬惡新潮流？柯文哲：她被消滅機會比較高

2019-09-17 22:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



台北市長柯文哲今晚出席桃園場粉絲見面會，支持者提問，鴻海創辦人郭台銘和柯文哲都不選2020，你的總統票要投給誰？蔡英文總統會奮起消滅萬惡的新潮流嗎？國民黨總統參選人韓國瑜有機會改變腐敗的國民黨嗎？

聽到這個問題，柯文哲臉上也忍不住露出一抹微笑。他說，現階段不要預設立場，民主政治是說服過程，重點是兩黨參選人應該告訴選民，選贏後台灣會變怎樣。

柯文哲說，他要問蔡英文，如果當選，兩岸關係要繼續僵持嗎？總要講一下，怎樣處理兩岸關係？照目前這樣一路下去，還是怎樣？斷交他還不怕，課關稅比較可怕，美國總統川普怎樣修理中共領導人習近平，習近平就怎樣修理你，那叫有樣學樣。

至於蔡英文能不能消滅萬惡的新潮流？柯文哲笑說，「我看她去加入新潮流比較快，我覺得她被消滅的機會比較高」。

柯文哲也說，他要問韓國瑜，有人開玩笑，韓國瑜如果當選，花蓮縣前縣長傅崐萁是立法院長、前立委顏清標是內政部長兼警政署長、雲林縣前縣長張榮味是農委會主委，如果擺出來陣勢是這樣，你們再考慮看看；韓國瑜要說服選民，能否擺脫後面那一排？