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小英如何消滅萬惡新潮流？柯文哲：她被消滅機會比較高

2019-09-17 22:29聯合報 記者林政忠╱即時報導

台北市長柯文哲今晚出席桃園場粉絲見面會，支持者提問，鴻海創辦人郭台銘和柯文哲都不選2020，你的總統票要投給誰？蔡英文總統會奮起消滅萬惡的新潮流嗎？國民黨總統參選人韓國瑜有機會改變腐敗的國民黨嗎？

聽到這個問題，柯文哲臉上也忍不住露出一抹微笑。他說，現階段不要預設立場，民主政治是說服過程，重點是兩黨參選人應該告訴選民，選贏後台灣會變怎樣。

柯文哲說，他要問蔡英文，如果當選，兩岸關係要繼續僵持嗎？總要講一下，怎樣處理兩岸關係？照目前這樣一路下去，還是怎樣？斷交他還不怕，課關稅比較可怕，美國總統川普怎樣修理中共領導人習近平，習近平就怎樣修理你，那叫有樣學樣。

至於蔡英文能不能消滅萬惡的新潮流？柯文哲笑說，「我看她去加入新潮流比較快，我覺得她被消滅的機會比較高」。

柯文哲也說，他要問韓國瑜，有人開玩笑，韓國瑜如果當選，花蓮縣前縣長傅崐萁是立法院長、前立委顏清標是內政部長兼警政署長、雲林縣前縣長張榮味是農委會主委，如果擺出來陣勢是這樣，你們再考慮看看；韓國瑜要說服選民，能否擺脫後面那一排？

柯文哲表示，如果4個月後藍綠還是這樣，到時候進去政黨票投給民眾黨，「剩下就可以走了」。柯文哲一說完，全場哄堂大笑。

聽到支持者提出敏感問題，台北市長柯文哲忍不出露出一抹微笑。圖/擷自「柯文哲Ｘ吳董...
聽到支持者提出敏感問題，台北市長柯文哲忍不出露出一抹微笑。圖/擷自「柯文哲Ｘ吳董談大選（桃園場）」網路直播
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柯文哲韓國瑜蔡英文2020選舉

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