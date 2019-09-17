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黃重諺嗆陸「家暴渣男」 唐德明：丟中華民國的臉

2019-09-17 20:55聯合報 記者鄭媁╱即時報導

總統府發言人黃重諺。記者王彥鈞／攝影
總統府發言人黃重諺。記者王彥鈞／攝影
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索羅門與台灣斷交，總統府發言人黃重諺又在臉書批評中國大陸「沒三小路用家暴渣男」，引發熱議。國民黨文傳會顧問唐德明表示，從黃重諺的用詞遣字中，可以理解為何獨派始終不能接受蔡英文，甚至現在都還要求民進黨重啟初選。「原來獨派早就知道，總統府才是『兩岸一家親』的堅定支持者，」相比於被蔡總統要求交代「台灣價值」的柯文哲，蔡總統也許更應該說清楚、講明白。

唐德明今在臉書指出，蔡英文總統三年斷交六國，破了中華民國民選總統的紀錄。總統府視此為奇恥大辱，不但炮轟中國大陸收買索國政治人物，大陸影響台灣政治和選舉的企圖不會得逞。甚至連黃重諺都跳出來，在臉書上大罵中國大陸是「沒三小路用家暴渣男」，一副苦大仇深的樣子，令國人瞠目結舌，不知道黃發言人到底是哪根筋不對？

唐德明說，蔡總統雖曾公開失言「小三通，通三小」，但總統府發言人就是總統府發言人，必須謹言慎行，隨時注意影響觀瞻。萬萬沒想到，黃重諺護主心切，竟在網上公然大罵「沒三小路用家暴渣男」這種粗鄙字眼。這種不入流的發言，不但丟了中華民國的臉，而且是丟臉丟到全世界。

他抨擊，說句實話，這種發言表現，完全不適格繼續擔任總統府發言人，但以蔡總統「護短」的歷史，外交部長丟了邦交國都可以說是完全沒有辭職問題，發言人罵幾句髒話，又算得了什麽呢？

唐德明說，罵髒話固然非常失格，但如果細究黃重諺的用詞，實在令人細思極恐。首先，家暴的發生必然是在很親的親人身上才叫家暴，一般朋友或者鄰居之間的糾紛，只能說是毆打或者施暴；其次，蔡政府因兩岸政策失敗，導致雪崩式斷交，黃重諺立刻訴諸公眾說是遭受家暴。這種膝反射式的反應，在在都透漏總統府顯然認為兩岸關係有如親人，否則何來家暴之說呢？

索羅門黃重諺民進黨外交部

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