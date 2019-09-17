索羅門離開後 這3國恐怕台灣也留不住

相關新聞
馬英九酸斷交總統 蔡英文重申中國打壓逼台屈服2019-09-18 00:50
2020總統大選10大啟示 呂秋遠：媽祖托夢別當真2019-09-18 02:43
台索斷交 美國務院：失望北京持續改變兩岸現狀2019-09-18 02:42
台索斷交 AIT深感失望 陸堅持九二共識2019-09-18 00:47
新聞眼／美國還能幫我維穩16邦交國？2019-09-18 00:43
直轄市長出訪不協助 韓辦問外交部「蔡不能訪美就修內規？」2019-09-18 00:41
立院開議 藍杯葛 蘇揆「誇」政績2019-09-18 00:36
小英如何消滅萬惡新潮流？柯文哲：她被消滅機會比較高2019-09-17 22:29
黃重諺嗆陸「家暴渣男」 唐德明：丟中華民國的臉2019-09-17 20:55
立院開議藍杯葛 蘇揆施政報告要等到9月27日2019-09-17 19:43
新住民模擬投票 徐國勇化身「一日選務人員」2019-09-17 19:11
【重磅快評】呂秀蓮批蔡不假辭色 喜樂島有四點盤算2019-09-17 17:59
駐德代表：人權與經貿是鞏固台灣國際地位2支柱2019-09-17 14:32
立院開議 藍狠酸綠私菸案、300萬2019-09-17 14:10
檢查政府總預算 藍批綠：黑箱撒幣2019-09-17 13:31
審計長同意權案26日審查、27日投票表決2019-09-17 13:12
民眾黨大會被動員？衛生局聯醫：大部分都自願2019-09-17 12:35
明華園被查水表？ 韓國瑜：絕對不可能2019-09-17 12:26
拒韓握手女園長疑遭秋後算帳？教育局：名單早已排定2019-09-17 12:14
陳明文高鐵掉300萬 她說台灣之光珍奶竟成遮羞布2019-09-17 12:13
「買菸找總統府、借錢找陳明文」 柯志恩：已成流行話2019-09-17 11:59
迎接大港開唱重回高雄 綠營議員簽訂認同書2019-09-17 11:59
開議遭杯葛怎麼辦？綠委大玩合照直接把抗議當背景2019-09-17 11:45
幼兒園長拒握手韓國瑜被點名備詢 高市府：巧合2019-09-17 11:28
影／立院開議杯葛 國民黨團備珍奶抗議2019-09-17 11:20
施政報告炫政績 蘇貞昌：台商回台投資近6000億元2019-09-17 11:17
新住民模擬投票 徐國勇挑戰「一日選務」2019-09-17 09:49
影／國民黨占領立院主席台 要求撤回中共代理人條款2019-09-17 09:47
蘇揆施政報告：讓國人感受到有政府會做事2019-09-17 09:41
立院新會期開議 藍占主席台不讓蘇揆報告2019-09-17 09:31
吳釗燮任內斷4友邦該負責？蘇貞昌：外交是總統職權2019-09-17 09:25
為私菸案和三百萬 藍開議日佔領主席台發動杯葛2019-09-17 09:15
英國金融城早報 大篇幅刊登吳釗燮專文2019-09-17 08:41
立院開議第一天 國民黨占領主席台2019-09-17 08:15
蔡英文指高市民被韓國瑜騙走 孫大千列陳菊6爛攤打臉2019-09-17 08:02
立院今開議 中共代理人修法 綠不急推2019-09-17 00:59
列台民黨不分區立委？ 陳志銘證實：確實被徵詢2019-09-15 10:58
影／穿背心幫郭連署50萬份？ 柯文哲：我連署一份就好2019-09-13 09:21
談國民黨前兩次北市長選舉 韓國瑜：永遠的後悔2019-09-11 02:00
熱門文章
美上將為掛錯勳章自盡…我三軍儀隊把勳章當飾品2019-09-17 08:00
郭董不參選 傳關鍵人物是郝龍斌2019-09-17 08:10
柯媽支持參選2020？柯文哲急奔中選會向爸媽解釋2019-09-17 18:22
沈富雄公布給郭董備忘錄：原來蔡沁瑜那句話是關鍵2019-09-17 11:29
宣布不選前 郭陣營本決定在舊國民黨中央黨部宣布參選2019-09-17 08:31
總統被連署人登記截止 中選會：共有八組人申請2019-09-17 18:38
蔡英文指高市民被韓國瑜騙走 孫大千列陳菊6爛攤打臉2019-09-17 08:02
真的要來了！韓國瑜這天將首次揮軍屏東2019-09-17 16:43
李佳芬委律師控告3名嘴 不實抹黑辦學發大財2019-09-17 12:18
呂秀蓮參選 陳水扁：當選不了想拉下蔡英文2019-09-17 21:41
透露口風？柯文哲今早突問妻：要登記參選，有無1500萬？2019-09-17 19:53
不參與政治鬧劇 郭台銘發最新影片：我是永遠的中華民國派2019-09-17 10:20
郭台銘不選總統 杜紫宸：國民黨的緊急聲明最有趣2019-09-17 08:35
郭台銘昨晚聲明不選前夕 打了通電話給王金平2019-09-17 11:46
郭台銘先退黨再宣佈不選 蔡正元點名這些人尷尬了2019-09-17 11:07
確定今不領表參選連署 柯文哲：郭不選我跟你們一樣shock2019-09-17 09:23
台索斷交 美參議員：索國決定是錯誤 應撤回決定2019-09-17 02:05
郭董不選 周錫瑋：保護韓國瑜 小心兩顆子彈事件重演2019-09-17 14:52
郭台銘不選聲明 韓國瑜：可以感覺他受了很多委屈2019-09-17 12:12
【即時短評】郭台銘不選總統後的三個何去何從2019-09-17 12:43
李正皓：鋼鐵韓粉像馬其諾防線 史上最廢的國防工程2019-09-17 17:21
郭台銘未曝光副手是黃健庭？ 親黃人士：要黃組閣2019-09-17 21:52
郭台銘走了呂秀蓮來了！阿扁最佳拍檔對決蔡英文2019-09-17 15:44
柯文哲遲衝中選會 他爆柯P原本要登記2019-09-17 20:47
【重磅快評】呂秀蓮批蔡不假辭色 喜樂島有四點盤算2019-09-17 17:59
索羅門離開後 這3國恐怕台灣也留不住2019-09-17 20:52
對政治失望、對勝選能力疑慮 郭台銘早考慮不選2019-09-17 10:11
郭不選 顏清標：郭董格局「令我激動萬分」2019-09-17 13:01
郭台銘不選 徐巧芯點名「三功臣」2019-09-17 13:18
李佳芬提告 吳佩蓉：假庶民禁不起真庶民檢驗2019-09-17 13:54
郭台銘不選 核心幕僚：郭憂老母健康等三大原因2019-09-17 12:23
郭台銘決定不選總統 郭幕僚：參選讓能量難發揮是主因2019-09-17 09:59
郭台銘不選呂秀蓮選 卓榮泰震撼難眠2019-09-17 09:33
柯文哲：韓國瑜是民進黨提名的 因為綠營大量灌票2019-09-17 21:23
為何郭台銘不選？ 柯陣營解密是這三大關鍵2019-09-17 23:21
郭台銘未曝光的副手 就是台東縣前縣長黃健庭2019-09-17 21:14
韓國瑜局面更艱難！羅智強：3成韓粉須擴大為5成民國粉2019-09-17 11:46
郭台銘不選總統 朱宥勳：存心凌虐國民黨2019-09-17 14:47
證實六度會面郭台銘 郝龍斌：前天就知他規畫不選2019-09-17 13:42
游盈隆：郭不選柯措手不及 一舉去除2020兩大變數2019-09-17 12:02
留言