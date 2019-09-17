大陸打壓國際空間希望台灣屈服 蔡英文：這是不可能的

2019-09-17 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統晚間出席「中美洲獨立198週年紀念酒會」，她表示，這幾年來，中國不斷用各種方式打壓台灣的國際空間，希望台灣會屈服，接受一國兩制。「昨天我已經說過，這是不可能的。」「我們的踏實外交，著眼的是互惠互助的長遠未來。」「我們誠心誠意，不做華而不實的承諾，也不會亂開空頭支票。」

我國昨天宣布與索羅門群島斷交，蔡總統今天赴圓山大飯店出席中美洲獨立198週年紀念酒會時發表談話，我在中美洲三友邦國的尼加拉瓜大使達比亞、瓜地馬拉大使葛梅斯及宏都拉斯代辦卡洛思邀出席。代表致詞的達比亞說，台灣並不孤單，他們會跟台灣站在一起，很多國家雖然跟台灣沒有邦交，也是支持台灣，因為台灣提供很多幫助。

達比亞的致詞，獲得在場包括蔡總統等人都給予熱烈掌聲，蔡總統在隨後致詞時表示，中華民國台灣和尼加拉瓜、瓜地馬拉、以及宏都拉斯，都有非常深厚的邦誼。我們相互扶持，一起成長，創造了許多合作的成果，她要代表台灣人民，感謝各個友邦，在國際社會為台灣挺身而出，支持台灣的國際參與。

蔡英文表示，相信昨天很多朋友也看見了新聞，在中國的威脅利誘之下，我們失去了一個友邦。這幾年來，中國不斷用各種方式打壓台灣的國際空間，希望台灣會屈服，接受一國兩制。「昨天我已經說過，這是不可能的。」

蔡英文指出，儘管中國打壓，但是台灣誠心誠意對待朋友的態度不會改變，維持亞太區域和平及繁榮現狀的立場也不會改變，台灣人民希望參與國際的決心也不會改變。

蔡總統說，政府的踏實外交，著眼的是互惠互助的長遠未來。我們誠心誠意，不做華而不實的承諾，也不會亂開空頭支票，但只要朋友有需要，我們有能力，真正的朋友絕對是全力以赴、合作無間。

蔡英文表示，台灣讓世界更好，有各個友邦的支持，台灣就有更大的力量，來完成更多理想。希望友邦朋友們，繼續為台灣發聲，一起來讓世界變得更好，創造更多的感動。