【重磅快評】呂秀蓮批蔡不假辭色 喜樂島有四點盤算

2019-09-17 17:59 聯合報 主筆室



鴻海創辦人郭台銘昨晚發聲明棄選2020大選，一夜震撼後，喜樂島聯盟今天推薦前副總統呂秀蓮、南投縣前縣長彭百顯搭檔參選2020年正副總統，兩人並前往中選會完成連署程序；而今天稍早新黨總統參選人楊世光也偕搭檔陳麗玲完成連署登記，2020大選可能是「二大二小」的態勢。

就屬性而言，呂秀蓮、彭百顯這組搭檔應為「小綠」，楊世光、陳麗玲這組屬「小藍」，今天都成了總統副總統選舉被連署人，但呂秀蓮、彭百顯這一組特別受到關注；蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄表示感念呂秀蓮過去在台灣民主化過程的努力和貢獻，也尊重呂的決定，但桃園市長鄭文燦及台南市長黃偉哲的回應則務實多了，反映綠營支持者的實際感受。

呂秀蓮曾是桃園縣長，鄭文燦是目前綠營最大的諸侯，由他來談呂秀蓮的參選，當有一定的代表性及定調作用；鄭文燦認為呂秀蓮應是臨時決定接受喜樂島聯盟的推薦，強調民主政治就是有很多狀況，這是民主的一部分，至於呂秀蓮會不會影響民進黨票源？鄭回應「其實她離開民進黨也有一段時間了」。

黃偉哲的態度則審慎許多，他表示綠營對呂秀蓮參選，應該感到戒慎恐懼，因為呂秀蓮在民間有一定的聲望，也熟悉綠營的運作方式，這次她更獲得部分綠營團體人士的支持，綠營還是要穩住陣腳。

鄭文燦顯然並不十分擔憂呂秀蓮參選會瓜分多少選票，反映的是政治現實，呂秀蓮雖曾貴為副總統，但人氣不再，縱使人民再怎麼厭惡藍綠，鄭文燦也不會把她太當一回事，「其實她離開民進黨也有一段時間了」的意思等同「她離開基層也有一段時間」，呂秀蓮說會打好、打滿、打成功這場聖戰，或許只會換來鄭文燦之流者哼笑三聲。

但身處深綠的黃偉哲則有不同的感受，最主要是喜樂島聯盟與獨派、民進黨的連結，中間夾雜陳水扁特赦問題及蔡英文、賴清德的初選恩怨，蔡英文始終不願面對處理，讓民進黨與獨派處於前未有既微妙又特殊的緊張關係，縱使明知推出總統參選人會分散蔡英文的票源，但還是找來呂秀蓮上陣，更別提賀德芬等人窮追猛打蔡英文的學歷問題，挑戰蔡英文的誠信，甚至被部分綠營人士視為藍營的側翼。

喜樂島聯盟當然不會做損人不利己的買賣，找來呂秀蓮打頭陣，其實算是一樁好買賣；首先呂秀蓮夠份量，即使有些過氣，但環顧民進黨，還有誰人比她更有資格來擔任總統候選人？

其次，呂秀蓮和陳水扁共事八年，連結夠深，獨派也能接受，再適合不過；再者，她對蔡英文始終不假辭色，以近來為例，她批蔡英文藉中美貿易大戰搶功、私菸案國恥、不要常常撿到槍，子彈會反彈等，用詞辛辣，在民進黨內，還真是沒有幾個人敢如此直接；最後，民進黨內終究還是有人不爽蔡英文，如果呂秀蓮參選，正好可以吸收這些人的票，不致於流向藍軍，也算對是綠營有點小貢獻。

喜樂島聯盟請到了呂秀蓮，今天陣仗算是擺出來了，蔡英文本來就是談判專家，接下來，要拿什麼？要給什麼？雙方勢必各取所需，只希望結果別太難看了。