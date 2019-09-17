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警察制服材質不當、不透氣 沈智慧:應重新製作

2019-09-17 14:55聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

針對警察制服材質不當，基層員警反映「太熱」、「不透氣」，立委沈智慧下午在立法院抨擊新警察制服最大亮點就是流汗產生「白色結晶體」，最大特色就是常洗會「退色」，最大感受就是天然「三溫暖」，夜間特色就是與夜「同色」，要求警察制服應重新製作。

針對警察新制服材質不當，基層員警反映「太熱」、「不透氣」，立委沈智慧今天在立法院...
針對警察新制服材質不當，基層員警反映「太熱」、「不透氣」，立委沈智慧今天在立法院要求警察制服應重新製作。記者曾學仁／攝影
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針對警察新制服材質不當，基層員警反映「太熱」、「不透氣」，立委沈智慧今天在立法院...
針對警察新制服材質不當，基層員警反映「太熱」、「不透氣」，立委沈智慧今天在立法院要求警察制服應重新製作。記者曾學仁／攝影
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警察制服立法院

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