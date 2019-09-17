總統府斥馬英九「為中國挟制台灣助威」 令人遺憾

2019-09-17 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



針對前總統馬英九在臉書有關索國斷交相關評論，總統府發言人丁允恭表示，馬前總統自己很清楚，斷交的元兇就是中國的威逼。中國威脅台灣民主、破壞區域穩定的行徑，也受到國際社會的譴責。值此時間點，馬前總統作為前任元首，卻未能捐棄政黨鬥爭的思考、團結一致對外，反而為中國以外交挟制台灣民主的圖謀助威，令人遺憾。

丁允恭也表示，鞏固邦交、發展外交的目的，是為了鞏固國家主權、提升國家安全。馬政府時期，屈從「一個中國」的九二共識，造成台灣實質上國際地位與國家安全的倒退，卻也未能阻止甘比亞斷交的發生，不但沒有實質利益，更是捨本逐末、誤國誤民的行為。