郭台銘不登記連署選總統 郝龍斌：衷心期盼郭回國民黨

2019-09-17 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘決定不登記成總統選舉被連署人，外界關注是否爭取郭放棄退黨決定。國民黨副主席郝龍斌中午受訪表示，這是所有國民黨同志衷心期盼的事情，認為郭雖然不參選，但一定國民黨明天大選爭取勝選最關鍵的因素。

郝龍斌也點名國民黨總統參選人韓國瑜，認為若韓能表達誠意爭取到郭台銘支持，對選情一定有非常好的幫助。

郝龍斌也提到，與郭台銘6次溝通過程，較遺憾的是上周四國民黨31位大老連署發出希望郭不要選聲明，大家都知道郭對國民黨有深厚感情，郭也不會在壓力下低頭的人，雖初選過程受委屈，但那件事導致郭宣布退黨，是郝始料未及，很遺憾的事情。

外傳郝龍斌是昨天晚上勸退郭台銘的關鍵人物，郝還原，昨晚跟郭見面，主要是郭決定退選，告知他與媒體人趙少康，把退選聲明與影片給他們看，讓大家出一點意見。郝強調，包括當初郭台銘參加初選，到昨天決定退選，都是郭自己的決定。

郝龍斌表示，其實禮拜天就已經知道郭台銘朝不選方向規劃，甚至其實郭朝這個方向規劃也有一陣子，像之前外傳9月9日郭將退回榮譽狀，郝6日就知道郭不會做，但最後決定前，郭一直天人交戰，退選與參加初選是郭蒐集各方資訊後所做最佳決定。

有傳言點名郝龍斌父親郝柏村是勸退郭台銘關鍵人物，郝龍斌說，他有代郝柏村送回憶錄新書給郭台銘，郭的理念與郝柏村完全一致也是事實，但沒有郝柏村希望郭退選這件事，郝柏村在這件事上並沒有任何角色或介入，沒有勸退郭。