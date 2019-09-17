檢查政府總預算 藍批綠：黑箱撒幣

2019-09-17 13:31 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



國民黨日召開立法實務研討會，指責蔡政府預算多有編列不當及效率不佳。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 蔡英文政府總預算案多弊端？國民黨16日召開立法實務研討會，智庫執行長高永光報告，蔡政府宣稱22年首見預算平衡，但沒提到前瞻基礎建設舉債1,182億；原住民與花東殯葬設施從1.5億暴增至編列7億3,300萬，少子化編158億4千萬卻偏向個別戶、排擠整體托育，凡此都在浪費納稅人的血汗錢。

預算平衡是假象

高永光的報告主要針對109年度中央政府總預算。第一，歲入2兆1,022億元，比較上年度成長了5.5%，歲出是2兆1,022億元，較上年度增加5.2%。蔡政府宣稱達到22年首見的預算平衡，是最遵守財政紀錄的政府，實則無論收入或支出，蔡政府都有高估或遮掩之嫌。

第二，總預算帳面上收支平衡，實際上總債務增加1,182億元，我國預算制度是「特別舉借債務」和「總預算」的雙軌制。109年度的總預算並未納入編列屬於前者的「前瞻基礎建設計畫」，蔡政府掩蓋了舉債1,182億元的事實，此外，前瞻計畫規劃107~114年，各縣市必須共自籌4,127億元，恐引發地方財政崩盤。

第三，高估「所得稅」，實際歲入可能不符預期。主計總處估計109年度經濟成長率高達2.6%，與外部專家評估的1.5%~2.5%有差距，且國際情勢未來充滿不確定性，包含美中及日韓貿易爭端等，則營利事業所得稅、綜合所得稅和營業稅也可能減少。

黑箱補助與撒幣

另外關於政策買票補助案預算審查建議有：第一，黑箱式補助：如內政部的「原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫」，過去僅編列1億5,520萬，如今卻編列7億3,300萬，卻僅表示是因地質敏感地區及連續豪雨，理由顯然並不充分。此外如僑委會從107年度新增的機密預算，可能有補助綠營社團之嫌。

第二，撒幣式預算：如教育部國民及學前教育署「少子女化對策計畫—2至5歲幼兒教育與照顧」中的「擴大2至4歲發放育兒津貼」共編列158億4千萬，將大量資源補貼個別戶，嚴重排擠到改善整體托育制度的預算，治標不治本。或是經濟部因為錯誤的能源政策，將電價凍漲，導致台電從去年開始虧損至今。

第三，浮濫式補助：如文化部在「視覺及表演藝術之策畫與發展」編列1億5,028.2萬，補助桃園市之「桃園市立美術館興建計畫」，對新北市的美術館籌建大小眼。此外，蔡政府破壞兩岸關係後，編列36億的「擴大秋冬國旅獎勵計畫」，其中有18億來自於「觀光發展基金」，卻嚴重排擠到「觀光發展基金」的原有業務預算。

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