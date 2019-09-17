陳明文高鐵掉300萬 她說台灣之光珍奶竟成遮羞布

2019-09-17 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



國民黨立委柯志恩在臉書貼文，批評蔡英文執政外交雪崩式斷交，國安私菸案更被前副總統呂秀蓮抨擊是國之大恥，但民進黨府院一家親，沒人敢對蔡英文說不是，連英系掌門人陳明文在高鐵上掉了300萬元現金，綠委不是噤聲就是哈哈大笑閃避，柯志恩拿香菸和珍奶行李箱道具，諷刺沒想到「買菸找總統府、借錢找陳明文」竟成街頭流行語。

柯志恩貼文如下：

一早黨籍立委站上議場主席台，拒絕讓蘇貞昌院長上台報告，因為上會期休會以來，蔡政府阿里不達、烏魯木齊的事情罄竹難書！昨又被索國斷交，台灣剩下16個邦交國，蔡總統3年多拚外交、斷交6國的"功力"，強過扁政府8年的結果，實在令人歎氣！

而早就預言雪崩式斷交的前副總統呂秀蓮，昨宣布參選總統，身為政壇前輩又是綠營大老，對蔡英文的執政能力早已不忍卒睹，近日更在其臉書抨擊國安私菸是「國之大恥」。可是民進黨府院黨一家親，不僅治軍嚴謹的閣揆對此不發一語，民進黨的立委亦無人敢跳出來對"今上"說一句不是，綠委們盡皆臣服小英共主，對英系掌門人不敢攖其鋒，因此被問到高鐵上遺失的300萬，綠委若非噤聲就是哈哈大笑閃避。台灣的珍珠奶茶行銷國際，被視為飲品界的「台灣之光」，沒想到卻被拿來作為這神秘300萬元的遮羞布。無怪乎街談巷議都流行一句話：「買菸找總統府，借錢找陳明文」！但這個政黨無畏譏評、笑罵由人，故其執政一天就是加深人民的痛苦一天！

去年底選民用選票告誡民進黨，無非希望民進黨反省改過，但蔡總統或許因民調起色而忘了謙卑，竟表示台中人要向落選的林佳龍道歉，還把高雄人比喻成陳菊的"小孩"被騙走。總統引喻失義事小，但不尊重民意的決定，既失總統的高度與格局，更曝露其權力傲慢的心態，這才是更為嚴重與悲哀！