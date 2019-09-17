迎接大港開唱重回高雄 綠營議員簽訂認同書

2019-09-17 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



「大港開唱」決定退出高雄，風波延燒數日，台灣基進今邀民進黨高閔琳、鄭孟洳，時代力量黃捷等高雄議員，共同簽訂《願榮光回大港-「光復高雄・文藝復興」認同書》，籲市長韓國瑜正視高雄文化政策，訴求讓大港開唱重回高雄、整合水陸藝文空間、結合多元文化，並全力推動罷韓。

高雄市議員鄭孟洳說，大港開唱代表著許多高雄人的青春歲月，可吸引7成非高雄本地的遊客，卻被韓國瑜團隊以補助金額太多進行調查，被查水表、被政治抹黑，甚至塑造成貪腐的藝文活動；另一方面，各項跟高雄毫無關聯的置入活動，如金銀河、光頭節等，都是製造個人崇拜，這並非高雄的光榮感與驕傲。

黃捷表示，大港開唱停辦後，她向主辦單位了解，得知他們因遭政治追殺感到非常痛心；過去為高雄帶來的經濟效益及文化品牌，都是歸於高雄，對於音樂的熱情及對高雄的使命感，卻在他們手上被葬送，「心寒大於實際補助款」，友善的政府不該因為政治立場不同，就這樣追殺一個藝文活動。

黃捷也批韓國瑜，上任以來文化政策「掛蛋」，每次質詢他對於高雄過去的歷史脈絡和文化政策，都答不出來，只有每月一書，只說高雄要靠觀光、要發大財，沒有任何建樹和實質意義；她呼籲市長正視高雄文化脈絡，不要一直舉辦如烤鴨大賽等單次性活動，把一個好好的春吶搞成政治人物在上面唱讀你，每月請不同明星代言，卻跟高雄完全沒有連結性，「這樣北漂青年是回不來的！」

台灣基進組織部主任李雨蓁說，韓國瑜市長就任9個月來，毀掉的不只大港開唱，年初高雄燈節原本要在港區舉辦，以開發港區觀光，市長卻將燈會移回愛河，導致棧五庫後繼無力、暫且關閉；高雄不是韓國瑜的回頭草和備胎，高雄人有自己的文化和驕傲。