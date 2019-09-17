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施政報告炫政績 蘇貞昌：台商回台投資近6000億元

2019-09-17 11:17聯合報 記者賴于榛╱即時報導

立法院第9屆第8會期今天開議，但議事遭國民黨杯葛，今天只宣讀了先前的協商結論便休息。行政院蘇貞昌雖未上台施政報告，但根據施政報告口頭版本顯示，他的團隊要讓國人感受到「有政府，會做事」，並羅列政績，包括目前台商回台投資方案，已有134家廠商通過審查，累積投資金額近新台幣6000億元，以及全面實施擴大發放育兒津貼、新增長照特別扣除額等等。

報告指出，行政團隊上任以來拚經濟、保弱勢、護民主，落實防疫，守護產業，適度調整政策，有效回應民意，普惠更多的群體，同時力求區域均衡發展，建設留給下一代。

拚經濟部分，報告提及為因應美中貿易衝突所造成全球貿易及金融市場波動，目前台商回台投資方案，已有134家廠商通過審查，累積投資金額近新台幣6000億元，將帶來超過5萬個就業機會，並同步優化投資環境，電力部分提高再生能源占比，用地部分擴大適用「工業區更新立體化發展方案」。

為推動台灣5G發展，報告指出，行政院今年5月核定台灣5G行動計畫，預計4年投入200億元，明年台灣即將進入5G時代。

而「保弱勢，護民生，安居樂業好生活」部分，報告指出，今年7月，所得稅法修正後，新增長照特別扣除額，明年申報所得稅即可適用，將有29萬人受惠，減輕身心失能者家庭的負擔，且為了讓年輕父母願婚、敢生、樂養，減輕家長育兒負擔，全面實施擴大發放育兒津貼、增設公共化幼兒園及建置準公共化機制等措施。

報告更指，3年來政府加速興建社會住宅，目前已興辦超過4萬戶，就是為了照顧弱勢及青年的居住需求方面。

施政報告也提及三項行政院希望本會期通過的法案，第一是為避免重複課稅、減輕人民稅負，順應民意，檢討不合時宜的稅制，已將廢止印花稅法案送請立法院審議，如經立法院通過，地方減少的稅收將由中央全額補足；第二則是台灣已接連獲得美國同意對台軍售，繼M1A2坦克後，也將採購66架F-16V（BLK70）新型戰機。

第三項則是行政院109年度施政計畫併同中央政府總預算案暨附屬單位預算，報告指出，明年度總預算是22年來首次歲入、歲出達到平衡，顯示政府在推動各項建設、致力減輕人民負擔的同時，也都秉持負責任的態度，嚴守財政紀律，帶動稅收與經濟穩定成長。

立法院院會上午進行本會期第一天開議，行政院長蘇貞昌接受訪問。記者陳柏亨／攝影
立法院院會上午進行本會期第一天開議，行政院長蘇貞昌接受訪問。記者陳柏亨／攝影
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行政院立法院蘇貞昌

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