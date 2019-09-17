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總統大選領表新黨楊世光領表

2019-09-17 11:04聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

中選會進行第十五屆總統、副總統選舉申請被連署人作業，新黨總統參選人楊世光上午和副手搭檔陳麗玲一同前往登記參與連署，楊世光重申選舉唯一主張，就是希望「台灣維持現狀、一國兩制為台灣最好選擇」；資深法學家紹子平與腦麻街賣者賴宗育在社運人士鄭村棋陪同下前往，抗議中華民國身分證遭取消，未能有資格角逐總統大選。

資深法學醠邵子平（左二）上午與腦性麻痺街賣者賴宗育（右二）在社運人士鄭村棋（中）...
資深法學醠邵子平（左二）上午與腦性麻痺街賣者賴宗育（右二）在社運人士鄭村棋（中）陪同下前往中選會，抗議中華民國身分證遭取消，未能有資格角逐總統大選。記者陳正興／攝影
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中選會上午進行第十五屆總統、副總統選舉申請被連署人作業，新黨總統參選人楊世光（前...
中選會上午進行第十五屆總統、副總統選舉申請被連署人作業，新黨總統參選人楊世光（前排右）上午和副手搭檔陳麗玲（前排左）一同前往，進行登記參與連署，繳交一百萬保證金。記者陳正興／攝影
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中選會上午進行第十五屆總統、副總統選舉申請被連署人作業，新黨總統參選人楊世光（左...
中選會上午進行第十五屆總統、副總統選舉申請被連署人作業，新黨總統參選人楊世光（左）上午和副手搭檔陳麗玲（右）一同前往，進行登記參與連署，繳交一百萬保證金。記者陳正興／攝影
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