李佳芬委律師控告名嘴 告洪耀南等人加重誹謗罪

2019-09-17 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



郭台銘宣布不參選，使總統大選將形成藍綠對決局面，在此同時，韓國瑜妻子李佳芬今天委託律師，將到雲林地檢署提告，控告對象是名嘴鄭佩芬、洪耀南、高雄立委參選人吳佩蓉等人。