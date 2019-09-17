新住民模擬投票 徐國勇挑戰「一日選務」

2019-09-17 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



內政部移民署今下午將舉辦「新住民模擬投票體驗」活動，內政部長徐國勇、移民署署長邱豐光及台北市選舉委員會總幹事藍世聰共同化身「一日選務人員」實際操作台灣投票的民主過程，活動也邀請今年甫獲得我國身分證的中研院院士余文生，2020大選將成為「首投族」，體驗台式民主。

根據108年移民署7月統計資料，目前全台灣新住民人口共有55萬餘人，取得歸化的外籍人士共有12萬6047人，大陸地區取得定居證有13萬1129人，港澳地區取得定居證有1萬3243人，早年來台新住民的二代也都陸續成年擁有投票權，為此，中央選舉委員已在官網設置「新住民專區網頁」提供多國新住民母語說明台灣的選舉流程。

移民署更舉辦「新住民模擬投票體驗」，避免新住民因為不知道如何投票而放棄自身權益，現場將設置真實投票票匭的臨時投票所，由徐國勇負責核對投票人身分證、邱豐光則將空白選票發給投票人，藍世聰則會在名冊蓋章，三人共同挑戰「一日選務」，活動也邀請將成為「首投族」余文生到場體驗實際投票狀況。

余文生（EVANS JONATHAN PAUL）是土生土長的美國人，在台灣已經16年，專長是研究如何保存瀕臨絕種的少數語言，語言發音如何傳承發展；官員指出，余文生對研究漢語、藏、緬語非常有心得，發表多篇期刊文章及書籍，對台灣語言學的研究及發展，貢獻良多，因此內政部許可其歸化我國國籍，也因此取得我國公民權。