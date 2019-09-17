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立院開議第一天 國民黨占領主席台　

2019-09-17 08:15聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

立法院院會今天是本會期第一天開議，行政院蘇貞昌將進行施政報告並備質詢，不過國民黨立委曾銘宗等人一早就先占領主席台，準備杯葛。

國民黨立委曾銘宗等人一早就先占領主席台。記者陳柏亨／攝影
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國民黨立委曾銘宗等人一早就先占領主席台。記者陳柏亨／攝影
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行政院立法院蘇貞昌曾銘宗
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