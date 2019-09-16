藍營質疑增列機密預算 僑委會：為防對岸挖牆腳

2019-09-16 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



立法院明天開議，國民黨今下午舉辦「立法實務研討會」，討論新會期優先法案及預算審查攻防。針對109年度中央政府總預算編列，國民黨智庫質疑，僑委會從2018年度新增的機密預算，有補助有綠社團、政策買票之虞。僑委會今說明，相關機密預算編列，是因相關工作計畫和預算執行，不宜和其他一般僑社服務內容對外公開。

國民黨智庫指出，中央各機關在總預算編列項目說明不清楚，或是編列金額過高及突然提高，導致行政機關有很大的裁量空間可以運用國家財源，對特定團體進行綁樁，行政策買票之實。像是僑委會從107年度新增的機密預算，可能有補助有綠社團之虞。

僑委會表示，僑務工作旨在凝聚更多僑界力量，超越黨派、團結和諧，突破外交困境，爭取友我僑界對台灣的支持。這些工作不但關係國家利益，並和對岸具高度競爭性，故相關工作計畫和預算執行並不宜和其他一般僑社服務內容對外公開，以防杜對岸因掌握相關補助經費資訊而展開挖牆角動作，因此自2018年度起編列機密預算。

僑委會表示，會以必要性與最小化原則編列機密，並依法將預算送立法院審議，並依制度接受立法院的審查監督，一切公開透明，並無所稱專為補助特定立場社團，進行「政策買票」的情形。