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蔡政府祭夜市抵用券救觀光 洪秀柱批捨近求遠

2019-09-16 21:15聯合報 記者鄭媁╱即時報導

經濟部配合擴大秋冬國旅第二波獎勵，自由行旅客每房再發給夜市抵用券200元，已陸續寄達參與擴大秋冬旅遊活動的旅宿業者。國民黨前主席洪秀柱在臉書質疑，民進黨政府上任以來，兩岸關係降到冰點，自由行被迫中斷、團客也大幅縮減，現在蔡政府放著數百萬觀光客不要，硬是推出「夜市抵用券」，以為用這種捨近求遠的方式可以帶動台灣的觀光收益，極為不智。

洪秀柱指出，蔡政府推動200元夜市抵用券，號稱將發放290萬張、並帶動17.4億元的消費，但事實上必須要是「旅遊住房」的人才能領取抵用券，且北中南各區拿到的抵用券只能在該區使用。例如，台北拿到的抵用券不能到台中使用，台南拿到的抵用券不能在台北使用，而非常依賴觀光收益的屏東縣居然完全沒有在補助範圍當中。

她質疑，當初民進黨在野時，對政府發放的3600元振興經濟消費券諸多抨擊，包括批評消費券的發放易錯、擾民，現在這樣的舉措難道不是更擾民？

洪秀柱說，逛夜市也許是很多民眾到外地旅遊會規畫的行程，但夜市沒有營業稅，政府發放的抵用券卻僅限夜市使用，這要許多開門營業的餐廳情何以堪？難道一般的小餐館就不是「庶民經濟」嗎？民進黨真的有搞清楚人民的需求嗎？

洪秀柱指出，根據世界經濟論壇所發布的「2017年旅遊業競爭力報告」，台灣旅遊觀光業占GDP不到2％，被列在「全球最不依賴旅遊業的8個國家或地區」當中，但台灣每年卻有超過1000萬人次出國，民進黨執政的這些年來，對於國內旅遊除了補貼之外，有任何可以提升競爭力的實際作為嗎？

她表示，很遺憾看到民進黨政府在選前4個月用這種方式政策買票，不但對台灣的觀光業毫無實質的助益，更顯得政策制定過程的粗糙，台灣人民真的沒有民進黨以為得這麼好敷衍。

前國民黨主席洪秀柱。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
前國民黨主席洪秀柱。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
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民進黨夜市洪秀柱
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